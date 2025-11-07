Свят

Военноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита"

Пиратите са стреляли с картечници и гранатомети

7 ноември 2025, 15:21
Военноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита"
Източник: iStock/GettyImages

В оенноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита", предаде "Ройтерс".

Всичките 26 души от екипажа са невредими, като няма информация за ранени.

Завземането на "Хелас Афродита", превозващ бензин от Индия за Южна Африка, изложи на риск екипажа и породи опасения от по-нататъшни атаки от страна на пиратите, действащи в региона.

Абордаж на танкер от сомалийски пирати

Пиратите са стреляли с картечници и гранатомети по време на вчерашното нападение, а по-късно са се качили на борда, докато екипажът се е скрил в укрепена зона на борда, съобщиха официални лица. Данните за проследяване, анализирани от АП, показват, че танкерът се намира на повече от 1000 километра от сомалийското крайбрежие.

Европейската операция "Аталанта", коалиция за борба с пиратството, заяви днес, че "нейните сили са близо до мястото на инцидента и се приближават, готови да предприемат подходящи действия и да реагират на това събитие по съответния начин".

Пирати нападнаха танкер край Сомалия

Докато ЕС се опитва да достигне към мястото на инцидента, центърът за морски търговски операции на британската армия предупреди за друг инцидент в същия район. Малка лодка с трима души на борда, за които се смята, че са част от същата пиратска група, отговорна за отвличането на "Хелас Афродита", се е опитала да се приближи до друг кораб, но той е избягал от пиратите.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
