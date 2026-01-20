Свят

Полша вдигна изтребители по тревога и затвори временно две летища

Вероятната причина - нови масирани руски удари в Украйна

20 януари 2026, 08:57
Полша вдигна изтребители по тревога и затвори временно две летища
Източник: iStock Photos/Getty Images

Л етищата в Жешов и Люблин в Източна Полша спряха временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно, съобщи полската служба за аеронавигационно обслужване PANSA.

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

"За да може да се освободи свободен коридор за действие на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно спряха да обслужват полети", съобщи PANSA в X.

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна. А това наложи полските власти превантивно да защитят въздушното си пространство. Малко по-късно летищата бяха отново отворени.

Полша вдигна изтребители по тревога, докато Русия нанася удари по Украйна

УДАРИ В УКРАЙНА

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна.

Мъж на 50 години загина при масирана атака в Киевска област, съобщи областният управител Микола Калашник в Телеграм.

Полша вдигна по тревога самолети заради руски удари срещу Украйна

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че 5635 многоетажни жилищни сгради в столичния град са без отопление.

В Одеска област властите съобщават за повреден при руско нападение обект от енергийната инфраструктура.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Полша летища изтребители
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 3 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 3 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 3 часа
<p>Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика</p>

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Технологии Преди 4 минути

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 5 минути

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

Доналд Тръмп

„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос

Свят Преди 11 минути

Причината е намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Пари Преди 19 минути

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

България Преди 26 минути

15-годишният е настанен в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Свят Преди 36 минути

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян

Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха

Пожар в конна база във Варна: Седем животни изгоряха

България Преди 37 минути

Пристигналият на място екип е успял да спаси четири коня

Доналд Тръмп

Тръмп за Макрон: „Никой не го иска“ и заплаха с 200% мита

Свят Преди 48 минути

Американският президент заплаши да наложи 200% мита върху френските вина и шампанско

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

България Преди 1 час

В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него

<p>Тръмп: Не&nbsp;могат да защитят Гренландия</p>

Тръмп: Не мисля, че ще се съпротивляват много, не могат да защитят Гренландия

Свят Преди 1 час

Световните лидери се събират в Давос за традиционния Световен икономически форум

Датчани протестираха с бейзболни шапки, пародиращи Тръмп (ВИДЕО)

Датчани протестираха с бейзболни шапки, пародиращи Тръмп (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Те са създадени от Йеспер Рабе Тонесен, собственик на магазин за винтидж дрехи в Копенхаген

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Зрелищна гледка: Полярно сияние озари Европа, включително и България (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Най-впечатляващо е било небето над северноевропейските страни

Верижна катастрофа в Мичиган заради снежна буря

Ад на пътя: Верижна катастрофа с над 100 коли и камиони в Мичиган

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е част от зимна буря, която се движи през САЩ, с предупредителни кодове за екстремно ниски температури и снежни условия

<p>Режимът в Анкара поиска имунитета на лидера на опозицията&nbsp;и още 10 депутати</p>

Режимът в Анкара поиска имунитета на лидера на опозицията Йозгюр Йозел и още 10 депутати

Свят Преди 2 часа

Внимание, шофьори! Мокри и заледени пътища, къде има мъгла

Внимание, шофьори! Мокри и заледени пътища, къде има мъгла

България Преди 2 часа

От АПИ предупреждават, че пътищата са проходими при зимни условия

След тежък побой в "Люлин": Мъж се бори за живота си (ВИДЕО)

След тежък побой в "Люлин": Мъж се бори за живота си (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Oбвинен за нападението иска да бъде пуснат от ареста

