Полша вдигна изтребители по тревога и затвори временно две летища

Л етищата в Жешов и Люблин в Източна Полша спряха временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно, съобщи полската служба за аеронавигационно обслужване PANSA.

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

"За да може да се освободи свободен коридор за действие на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно спряха да обслужват полети", съобщи PANSA в X.

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) January 20, 2026

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна. А това наложи полските власти превантивно да защитят въздушното си пространство. Малко по-късно летищата бяха отново отворени.

Полша вдигна изтребители по тревога, докато Русия нанася удари по Украйна

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) January 20, 2026

УДАРИ В УКРАЙНА

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна.

Мъж на 50 години загина при масирана атака в Киевска област, съобщи областният управител Микола Калашник в Телеграм.

Полша вдигна по тревога самолети заради руски удари срещу Украйна

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че 5635 многоетажни жилищни сгради в столичния град са без отопление.

В Одеска област властите съобщават за повреден при руско нападение обект от енергийната инфраструктура.