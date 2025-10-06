Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Б алони с горещ въздух, някои от които превозващи контрабандни цигари, навлязоха във въздушното пространство на Литва късно в събота и принудиха летище Вилнюс да спре работа, забавяйки полетите с часове, съобщиха властите, предаде CNN.
25 балона попречиха на 30 полета, засягащи около 6000 пътници, според Националния център за управление на кризи в Литва. Полетите бяха възобновени в 4:50 ч. в неделя (9:50 ч. вечерта ET в събота).
Въпреки че се оказа, че балоните превозват цигари, Европа е в повишена готовност след като миналия месец нарушенията във въздушното пространство на НАТО достигнаха безпрецедентен мащаб. Някои европейски официални лица описаха инцидентите като тест на Москва за реакцията на НАТО, което повдигна въпроси за това колко подготвен е алиансът срещу Русия.
Литва и останалите балтийски държави са особено загрижени. На 10 юли дрон, идентифициран като руския Gerbera, навлезе в Литва от Беларус и се разби в окръг Вилнюс. Друг се разби на военен полигон на 28 юли и беше открит седмица по-късно. По-късно военните съобщиха, че е носил взривно устройство. След тези инциденти парламентът гласува да позволи на въоръжените сили да свалят всеки безпилотен дрон, нарушаващ въздушното пространство на страната.
Два от балоните прелетяха над летище Вилнюс, според говорителя Дариус Бута. Повече от две дузини достигнаха по-широкия окръг Вилнюс. Балоните бяха регистрирани да летят между около 20:45 ч. в събота и 4:30 ч. в неделя.
Граничната полиция иззе 11 балона и около 18 000 пакета контрабандни цигари на различни места, съобщи Бута пред Асошиейтед Прес.
Вилнюс, столицата на Литва, се намира на около 40 километра западно от границата с Беларус, съюзник на Русия. Беларуските контрабандисти все по-често използват балони с горещ въздух, които са много по-евтини от дроновете, за контрабанда на цигари в Европейския съюз, каза Бута.
Подобни инциденти, но с по-малко балони, бяха докладвани през август. Миналата година литовските власти прихванаха 966 балона с горещ въздух, влизащи от Беларус. Тази година са регистрирани 544.
„Както контрабандните балони, така и дроновете са престъпни дейности, но не като провокации или актове на саботаж“, каза Бута.