Свят

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Бяха отложени 30 полета, засягащи около 6000 пътници

6 октомври 2025, 10:39
Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове
Източник: iStock/Getty images

Б алони с горещ въздух, някои от които превозващи контрабандни цигари, навлязоха във въздушното пространство на Литва късно в събота и принудиха летище Вилнюс да спре работа, забавяйки полетите с часове, съобщиха властите, предаде CNN.

25 балона попречиха на 30 полета, засягащи около 6000 пътници, според Националния център за управление на кризи в Литва. Полетите бяха възобновени в 4:50 ч. в неделя (9:50 ч. вечерта ET в събота).

Въпреки че се оказа, че балоните превозват цигари, Европа е в повишена готовност след като миналия месец нарушенията във въздушното пространство на НАТО достигнаха безпрецедентен мащаб. Някои европейски официални лица описаха инцидентите като тест на Москва за реакцията на НАТО, което повдигна въпроси за това колко подготвен е алиансът срещу Русия.

Литва и останалите балтийски държави са особено загрижени. На 10 юли дрон, идентифициран като руския Gerbera, навлезе в Литва от Беларус и се разби в окръг Вилнюс. Друг се разби на военен полигон на 28 юли и беше открит седмица по-късно. По-късно военните съобщиха, че е носил взривно устройство. След тези инциденти парламентът гласува да позволи на въоръжените сили да свалят всеки безпилотен дрон, нарушаващ въздушното пространство на страната.

Два от балоните прелетяха над летище Вилнюс, според говорителя Дариус Бута. Повече от две дузини достигнаха по-широкия окръг Вилнюс. Балоните бяха регистрирани да летят между около 20:45 ч. в събота и 4:30 ч. в неделя.

Граничната полиция иззе 11 балона и около 18 000 пакета контрабандни цигари на различни места, съобщи Бута пред Асошиейтед Прес.

Вилнюс, столицата на Литва, се намира на около 40 километра  западно от границата с Беларус, съюзник на Русия. Беларуските контрабандисти все по-често използват балони с горещ въздух, които са много по-евтини от дроновете, за контрабанда на цигари в Европейския съюз, каза Бута.

Подобни инциденти, но с по-малко балони, бяха докладвани през август. Миналата година литовските власти прихванаха 966 балона с горещ въздух, влизащи от Беларус. Тази година са регистрирани 544.

„Както контрабандните балони, така и дроновете са престъпни дейности, но не като провокации или актове на саботаж“, каза Бута.

Източник: CNN    
Балони Контрабанда Летище Вилнюс Въздушно пространство Литва Беларус Цигари Дронове Забавени полети Гранична сигурност
Последвайте ни

По темата

Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на

Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на "Тракия"

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Синът на Тина Търнър - Айк Търнър-младши, почина на 67 години

Синът на Тина Търнър - Айк Търнър-младши, почина на 67 години

Какво ще се случи с парите ни извън банките

Какво ще се случи с парите ни извън банките

pariteni.bg
12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мечка се появи в центъра на село Бръщен

Мечка се появи в центъра на село Бръщен

България Преди 3 минути

Жителите са силно притеснени, след като камерите заснеха мечката в селото

Простреляха непълнолетно момиче с пушка край Търговище, задържаха бащата

Простреляха непълнолетно момиче с пушка край Търговище, задържаха бащата

България Преди 5 минути

Оръжието е иззето, а пострадалата - откарана за операция във Варна

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

Технологии Преди 13 минути

Все по-важно става не просто владеенето на конкретни инструменти за тестване, а разбирането на целия процес по осигуряване на качеството в софтуерните среди

Джордан Бардела

Жордан Бардела призова Макрон да разпусне френския парламент

Свят Преди 19 минути

Председателят на Националния сбор (НС) Жордан Бардела призова президента Еманюел Макрон да разпусне Националната асамблея след оставката на министър-председателя Себастиен Лекорню

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

България Преди 25 минути

За хората, които не разполагат с възможност за самостоятелно настаняване, общината предлага съдействие чрез предоставяне на временен подслон

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Свят Преди 33 минути

Бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Свят Преди 41 минути

"Загубих структурата на живота си и ежедневния ритъм… беше пълно откъсване от живота, който живеех“

Желязков: Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента

Желязков: Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента

България Преди 58 минути

Това заяви премиерът в началото на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни

<p>Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong</p>

Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong

Технологии Преди 1 час

KGM Torres HEV идва от Южна Корея, но основните компоненти в задвижването са от Поднебесната империя, а най-голямата батерия сред самозареждащите се хибриди му осигурява завиден пробег само на ток

Трима спелеолози оцеляха 42 часа в наводнена пещера

Трима спелеолози оцеляха 42 часа в наводнена пещера

Свят Преди 1 час

Над 100 доброволци участваха в „дългата и трудна“ спасителна операция

В следствие на силните валежи започна евакуация на жителите на Ваканционно селище „Елените“.

Активираха BG Alert в района на "Елените"

България Преди 1 час

Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи

Лорън Санчес и Джорджина Родригес впечатлиха с пръстени за милиони на ревюто на Balenciaga

Лорън Санчес и Джорджина Родригес впечатлиха с пръстени за милиони на ревюто на Balenciaga

Любопитно Преди 1 час

По информация на медиите, общата стойност на пръстените на двете дами се оценява на около 12 милиона долара

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Свят Преди 1 час

Не е било получено обаче потвърждение за наличието на такива и работата е била подновена

.

В капана на Еверест: Успяха да спасят стотици туристи след необичайната снежна буря

Свят Преди 2 часа

„Времето тази година не е нормално. Водачът каза, че никога не е срещал такова време през октомври. И всичко се случи твърде внезапно“

NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат

NOVA ще проследи кастинга за „Стоичков – Филмът“ в риалити формат

Любопитно Преди 2 часа

Водещ на документалната поредица е Александър Сано

Ким Чен Ун посети нов разрушител и заплаши да "накаже врага"

Ким Чен Ун посети нов разрушител и заплаши да "накаже врага"

Свят Преди 2 часа

„Този военен кораб е ясно доказателство за развитието на въоръжените сили на нашата страна“

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Принц Уилям: Когато стана крал, ще променя монархията

Edna.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Съдийската комисия разясни спорни ситуации в мачове на Левски, ЦСКА, Лудогорец и Ботев Пд, обясни гола на Славия

Gong.bg

Илиана Раева съобщи за бунт и заяви: Всички сме възмутени и шокирани

Gong.bg

Опасно време: Червен, оранжев и жълт код във вторник

Nova.bg

Френският премиер подаде оставка

Nova.bg