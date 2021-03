Влакова катастрофа в Египет, десетки жертви и ранени

Н ай-малко 32 души загинаха и 66 бяха ранени след сблъсък между два влака край египетския град Тахта, в губернаторство Сухадж, предаде Франс прес, като цитира данни от здравното министерство.

Здравните власти са изпратили на мястото на катастрофата 36 линейки и пострадалите се откарват в местни болници, добави министерството, цитирано от Ройтерс.

Публикувани в местни медии снимки показват вагони, дерайлирали в района на воден канал.

Според източник от силите за сигурност влаковете не са се движели много бързо в момента на катастрофата. Два вагона са унищожени, а трети се е преобърнал.

