Влак дерайлира в Индия, най-малко четирима загинали и 80 ранени

Н ай-малко четирима души са загинали, а около 80 са били ранени при дерайлиране на експрес в индийския щат Бихар вчера, съобщи за Ройтерс представител на местните власти.

Двадесет и един вагона от влак, пътуващ от Делхи до Асам, дерайлираха снощи на железопътна гара Рагунатпур в окръг Буксар, каза Тарун Пракаш, генерален мениджър на жп компания "Ийст сентрал рейлуей" (East Central Railway).

