Вижте как изглежда потъналата суперяхта Bayesian след изваждането ѝ от морето (СНИМКИ)

В ътрешността на суперяхтата, потънала край бреговете на Сицилия преди близо година, беше видяна за първи път, след като съдът беше изваден на повърхността, съобщава Sky News.

Британският милиардер Майк Линч (59 г.), дъщеря му Хана (18 г.) и още петима души загинаха, след като 56-метровият плавателен съд Bayesian потъна край Портичело на 19 август 2024 г.

Pictures reveal inside of Bayesian sunken superyacht after it was resurfaced for full examinationhttps://t.co/m8xvPVIQMO