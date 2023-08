"Мръсници и подпалвачи": Гърция арестува 79 души заради пожарите

К огато тази седмица Гърция бе засегната от вълна след вълна от горски пожари, неоснователни твърдения, че зад някои от тях стоят бежанци, разпалиха антимигрантска ярост в интернет, предаде „АФП“.

Спекулациите се засилиха, след като местни жители обвиниха група от 13 пакистанци и сирийци, че са били хванати със зачервени ръце при опит да запалят огън край град Александруполис, в региона Еврос, граничещ с Турция.

Един от местните жители публикува видеоклип на живо във Facebook, в който показва мигранти, подредени в ремарке, и се хвали, че ги е хванал, докато се опитали да предизвикат пожар.

"Не ги показвайте... изгорете ги", коментира друг потребител в емисията.

Мъжът, заснел клипа, е арестуван заедно с двама предполагаеми съучастници, като властите заявяват, че "отмъстителността" няма да бъде толерирана.

На тримата задържани са повдигнати обвинения в подстрекаване към расистко насилие. На мигрантите са повдигнати обвинения за незаконно влизане и опит за палеж.

Агресивната реторика върви ръка за ръка с дезинформацията в медиите.

