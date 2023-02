Вячеслав Володин: САЩ разрушиха международната стабилност

С АЩ разрушиха архитектурата на международната стабилност, като престанаха да спазват задълженията си и отхвърлят предложенията на Русия за глобалната сигурност, заяви днес председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, цитиран от Ройтерс.

Думата, долната камара на руския парламент, днес ще разгледа проектозакона на президента Владимир Путин за преустановяване на участието на Москва в Договора за Нов СТАРТ. Очаква се руските парламентаристи да одобрят документа.

В пространна реч вчера Путин очерта спирането на действието на знаковия договор като предупреждение за Украйна. Това стана в момент, когато президентът на САЩ Джо Байдън обеща да продължи да подкрепя Украйна с наближаването на първата годишнина от началото на руската инвазия.

