Верижна катастрофа с над 100 коли в Китай, има пострадали (ВИДЕО)

Н яколко души пострадаха, след като повече от 100 автомобила се блъснаха един в друг при верижна катастрофа на заледен участък от скоростен път в китайския град Суджоу, провинция Цзянсу, съобщиха държавните медии, цитирани от Ройтерс.

Several people were injured after more than 100 cars collided with each other on an icy stretch of an expressway in the Chinese city of Suzhou, in the latest accident caused by extreme weather conditions https://t.co/FPO2VekVds