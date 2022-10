„Изнасилване по списък“: Сексскандал разтърси Британския кралски флот

К омандващият Британския кралски флот обяви разследване, след като няколко лица подадоха сигнали за широко разпространен сексуален тормоз срещу жени служителки на подводници.

Daily Mail публикува история, базирана на интервю със Софи Брук, която е бивш военноморски лейтенант. Тя описва "постоянна кампания на сексуален тормоз", включваща мъже от екипажа, съставили "списък за изнасилване" на свои колежки.

