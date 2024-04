Отново проговори Софи Брук, оплакала се от сексуален тормоз в Британския кралски флот

С кандално нашумялата Софи Брук проговори отново 18 месеца след подадения от нея сигнал за сексуален тормоз и злоупотреба на борда на ядрени подводници под Британския кралски флот.

Бившият военноморски лейтенант, която можеше да стане първата жена капитан на подводница, но след случилото се се отказа от флота, не скри разочарованието си от липсата на развитие по случая.

Брук коментира, че се чувства в безизходица, след като вече година и половина няма никакъв резултат от вътрешното разследване, наредено от Адмирал сър Бен Кий през есента на 2022 година.

Sophie Brook joined the Royal Navy in 2014.



“One officer…inserted his genitals into her pocket…she discovered she was No 6 on the ‘crush depth rape list’”



From today’s @thetimes pic.twitter.com/A2ZdBTD91r