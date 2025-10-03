Свят

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Той отстъпва мястото на своя първороден син - наследника Гийом, който ще стане държавен глава на малкото, но влиятелно херцогство

3 октомври 2025, 08:31
В еликият херцог Анри на Люксембург ще абдикира от трона в петък след 25 години управление, отстъпвайки мястото на своя първороден син — наследника Гийом, който ще стане държавен глава на малкото, но влиятелно херцогство в сърцето на Европа.

Сегашният монарх, 70-годишният Анри, ще се оттегли на церемония в Двореца на Великия херцог — внушителна постройка от жълт камък, украсена със шпилове и ковано желязо. Веднага след това 43-годишният Гийом ще бъде коронясан и ще положи клетва върху конституцията на Люксембург пред 60-те избрани депутати в Камарата на депутатите.

Новият велик херцог ще приветства народа от балкона с изглед към централния площад, заедно със своето семейство — съпругата му, родената в Белгия графиня Стефани дьо Ланоа, както и двамата им синове: петгодишният принц Шарл и двегодишният принц Франсоа.

Очаква се церемонията да бъде уважена от кралските семейства на Белгия и Нидерландия. По-късно в петък новият монарх ще даде гала вечеря за официални гости, сред които френският президент Еманюел Макрон и германският президент Франк-Валтер Щайнмайер.

През уикенда Гийом ще предприеме традиционна обиколка из страната, която ще завърши в неделя с тържествена литургия, отслужена от архиепископ Жан-Клод Холерих в католическата катедрала „Нотр Дам дьо Люксембург“.

Люксембург, оформила се като държава между Франция, Белгия и Германия през XVII и XIX век, е парламентарна демокрация, в която великият херцог изпълнява представителна роля — подобно на крал Чарлз III в Обединеното кралство или крал Филип в Белгия. Малката държава с около 700 000 жители е единственото останало велико херцогство в света. В обществения живот се използват люксембургски, френски и немски език.

Страната е една от най-малките в Европейския съюз, но и най-богатата на глава от населението. Тя е ключов финансов център, дом на Европейския съд и Европейската инвестиционна банка, както и на множество банки, презастрахователни компании и хедж фондове.

Гийом ще бъде седмият велик херцог на Люксембург от създаването на съвременната монархия през 1890 г. Снимката му ще замени портрета на баща му във всички институции, а неговият монограм — златната буква „G“ под корона — ще бъде поставен върху униформите на армията, полицията, службите за спешна помощ, затворите и митниците.

Подобно на баща си Анри, Гийом е получил образование във Франция, Швейцария и в престижната военна академия Сандхърст в Обединеното кралство. След дипломирането си е работил в различни компании в Белгия, Германия и Испания.

„Неговата свобода на действие или право на действие е нула. Така че единствената власт, която той има, е силата на словото. За останалото великият херцог ще остане политически символ“, коментира историкът и професор от Университета в Люксембург Кристоф Брюл.

Абдикация Люксембург Велик херцог Гийом Коронация
