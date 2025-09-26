Свят

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Те са ги съпроводили близо до въздушното пространство на алианса край бреговете на Латвия

26 септември 2025, 12:51
Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море
Източник: AP/БТА

И зтребители прехващачи на НАТО отново трябваше да правят извънредни излитания, след като тази седмица бяха засечени руски изтребители над Балтийско море, съобщава отбранителният съюз, цитиран от ДПА.

Сергей Лавров: НАТО и ЕС водят война срещу Русия през Украйна

Унгарски изтребители бяха използвани, за да идентифицират и съпроводят пет военни самолета близо до въздушното пространство на НАТО край бреговете на Латвия, съобщи отговорното Съюзно въздушно командване на НАТО късно вчера.

Засечената формация включваше три самолета МиГ-31, Сухой (Су)-30 и Сухой (Су)-35, които „не спазваха международните правила за безопасност на полетите“, написа въздушното командване в публикация във „Фейбсук“ (Facebook).

След руските нарушения: Турция изпрати самолет в Литва

Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви, че прехващането подчертава засилената и проактивна позиция на НАТО. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия предизвикаха безпокойство сред съюзниците.

Източник: Денис Киров/БТА    
