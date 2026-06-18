Свят

Мианмар засилва военноморския си потенциал с подводница по севернокорейски дизайн

Мианмар активно развива своя военноморски капацитет, като строи нова подводница, базирана на севернокорейския дизайн клас Sang O. Тази стъпка подчертава дългогодишните връзки между двете държави в областта на въоръжението

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 юни 2026, 11:09
Мианмар засилва военноморския си потенциал с подводница по севернокорейски дизайн
Източник: iStock/GettyImages

М ианмар активно развива своя военноморски капацитет, като строи нова подводница, базирана на севернокорейския дизайн клас Sang O. Тази стъпка подчертава дългогодишните връзки между двете държави в областта на въоръжението.

Според специализирани издания, Мианмар поддържа многократни покупки на оръжия от Северна Корея в продължение на десетилетия. Индустрията за подводници на страната е претърпяла значително развитие, като от сглобяване на съветски подводници клас Romeo, преминава към разработване на собствени, по-усъвършенствани кораби, именно като клас Sang O.

Подводниците клас Sang O са оптимизирани за операции в претоварени крайбрежни води. Те могат да създадат непропорционални оперативни разходи и разходи за защита за по-големи военноморски сили. В симулирани сражения, тези малки подводници са показали способност да потапят самолетоносачи и ядрени атакуващи подводници на ВМС на САЩ. Работейки в ограничени корабни пътища, те могат да бъдат използвани за полагане на мини и изстрелване на широк спектър от торпеда.

Съществува вероятност новостроящата се подводница в Мианмар да интегрира вертикални клетки за изстрелване на крилати ракети. Това е нововъведение, което севернокорейските проекти на подводници започнаха да включват наскоро. Подводната индустрия на Северна Корея е постигнала значителен напредък през последното десетилетие, включително изграждането на корпуса на първата си ядрена подводница, която се очаква да влезе в експлоатация около 2030 г.

Подводницата клас Sang O е способна да поддържа брегова отбрана, специални операции и мисии за инфилтрация. Смята се, че този тип подводници са влезли в експлоатация през 80-те години на миналия век.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Агенция "Фокус"    
Мианмар Северна Корея подводници военноморски сили клас Sang O отбранителна индустрия военни технологии крилати ракети военно сътрудничество брегова отбрана
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