Разкрита след 80 години: Истината за мистериозната смърт на птицечовката на Чърчил

П рез 1943 г. камуфлажен кораб отплава от Австралия за Англия, превозвайки свръхсекретен товар — един-единствен млад птицечовец.

Кръстен на бъдещия си собственик — британския премиер Уинстън Чърчил — редкият монотремен е безпрецедентен подарък от страна, отчаяно търсеща благоволението му, докато Втората световна война се разраства в Тихия океан и почуква на прага ѝ.

Но само дни след пристигането си в Англия, докато войната бушува в моретата, Уинстън е открит мъртъв в специално изграденото си водно убежище — т.нар. „платипузарий“.

Опасенията от дипломатически скандал водят до потулване на цялата история — включително самото съществуване на животното.

Тялото на Уинстън е консервирано, препарирано и тихомълком преместено в офиса на неговия именит съименник. Междувременно, слуховете, че смъртта му е причинена от шок вследствие на ударна вълна, предизвикана от немска подводница, започват деликатно да се разпространяват.

Кой или какво действително е убило Уинстън, остава загадка — досега.

