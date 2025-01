Наследството на Чърчил и защо Тръмп го вижда като икона, на която да подражава

С ър Уинстън Чърчил умира преди 60 години на 24 януари 1965 г. Погребението му е на 30 януари, след като три дни почива в Уестминстърския дворец.

Това е единственият случай след Втората световна война, когато се провежда пълно държавно погребение на човек, който не е член на кралското семейство.

Тогава Чърчил е почитан като министър-председател, който е повел Великобритания към победа над Хитлер и нацистите. Оттогава насам той неведнъж е оглавявал анкетите за „най-великия британец“.

The enduring legacy of Churchill 60 years after his death - and why Trump sees him as an icon to emulate | @adamboultonTABB analysis https://t.co/tdAMfg0v3J

През 1965 г. много хора, които са преживели войната, все още са живи. Кралският монетен двор отсича „корона на Чърчил“ с номинална стойност пет шилинга, за да отбележи живота и смъртта му. Подобни възпоменателни емисии са рядкост през 60-те години.

Самото погребение е изключително и грандиозно събитие, в което участват хиляди военнослужещи от всички видове въоръжени сили.

Мрачното му великолепие затвърждава репутацията на Великобритания като церемониален спектакъл, но след това френският президент генерал Шарл дьо Гол, на когото Чърчил неохотно разрешава да бъде поканен, коментира: „Сега Великобритания вече не е велика сила“.

Колкото забележителна е националната и международната реакция по време на смъртта му, толкова забележителен е феноменът, че сър Уинстън Чърчил продължава да бъде емблематична фигура повече от половин век по-късно.

Междувременно, с встъпването в длъжност на новия президент на САЩ, местоположението на бюста на сър Уинстън отново се превърна в гореща тема, поне в британските десни медии.

Доналд Тръмп отново постави бронзовия бюст на сър Джейкъб Епщайн на видно място в Овалния кабинет. Първоначално той е бил предоставен назаем от британското посолство на президента Джордж Буш-младши. И двамата преки предшественици на Тръмп - Барак Обама и Джо Байдън, го преместиха на друго място в Белия дом. Тръмп вече два пъти я връща обратно.

Обама постави бюст на Мартин Лутър Кинг Джуниър на гордо място. Джо Байдън предпочете ирландския американец Боби Кенеди.

В личните покои на президента отдавна има друго идентично копие на бюста на Епщайн - подарък на Линдън Джонсън през 1965 г.

Внукът на Чърчил, Никълъс Соумс, бивш депутат от Консервативната партия, който сега е в Камарата на лордовете, не се впечатлява от цялата тази суматоха.

#OnThisDay 60 yrs ago 1965 Sir Winston Churchill died. First Lord of the Admiralty in two world wars and arguably the greatest British Prime Minister ever.



He said. “We sleep safely at night because rough men stand ready to visit violence on those who would harm us.” pic.twitter.com/t2R3vTTogO