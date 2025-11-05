Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа

Ф утболният клуб „Тотнъм Хотспър“ оказва подкрепа на 22-годишния защитник Дестини Удоджи и неговото семейство, след като той е бил заплашен с огнестрелно оръжие в Северен Лондон, съобщава Sky News.
Според информация на полицията, арестуван е 31-годишен мъж във връзка с инцидента, станал през септември.
According to @TuttoMercatoWeb, #Tottenham’s Destiny Udogie was the unnamed Premier League footballer threatened with a gun on a street in North London by a sports agent.— Tottenham Tiers (@TottenhamTiers) November 4, 2025
The agent in question was arrested and questioned.
We’re all with you, Destiny 🤍 pic.twitter.com/WheJatZPGM
След победата на „Тотнъм“ с 4:0 над „Копенхаген“ в мач от Шампионската лига във вторник вечер, в който левият бек Удоджи взе участие, клубът излезе с официално изявление.
Говорител на „шпорите“ заяви:
„От инцидента насам оказваме подкрепа на Дестини и неговото семейство и ще продължим да го правим. Тъй като това е въпрос, свързан с текущо разследване, не можем да коментираме повече.“
Говорител на Лондонската полиция уточни, че на 6 септември в 23:14 ч. е получен сигнал, че мъж на около 20 години е бил заплашен с пистолет на улица Cockfosters Parade в квартал Барнет.
„Полицаите разговаряха с жертвата и в хода на разследването бе установено, че друг мъж, също на около 20 години, е бил изнудван и заплашван от същия извършител,“ посочи говорителят.
Не са съобщени пострадали при нито един от инцидентите.
Tottenham say they are supporting Destiny Udogie after confirming the defender was allegedly threatened with a gun by a football agent.— BBC Sport (@BBCSport) November 5, 2025
Another man is also alleged to have been blackmailed and threatened by the same individual during the incident in question. No injuries were… pic.twitter.com/WVSwfqGcZl
На 8 септември е бил арестуван 31-годишен мъж по подозрение в притежание на огнестрелно оръжие с намерение за употреба, изнудване и шофиране без шофьорска книжка. Той е освободен под гаранция, докато продължава разследването.
Италианският национал Дестини Удоджи се присъедини към „Тотнъм“ от „Удинезе“ през 2022 г. срещу 15 милиона паунда с договор за пет години. След подписването той бе незабавно преотстъпен обратно на италианския клуб, а официалния си дебют за „шпорите“ направи през лятото на 2023 г.