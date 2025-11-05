Свят

Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа

Лондонската полиция арестува 31-годишен мъж за изнудване и притежание на огнестрелно оръжие; клубът оказва подкрепа на играча и семейството му

5 ноември 2025, 13:20
Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа
Източник: Getty Images

Ф утболният клуб „Тотнъм Хотспър“ оказва подкрепа на 22-годишния защитник Дестини Удоджи и неговото семейство, след като той е бил заплашен с огнестрелно оръжие в Северен Лондон, съобщава Sky News.

Според информация на полицията, арестуван е 31-годишен мъж във връзка с инцидента, станал през септември.

След победата на „Тотнъм“ с 4:0 над „Копенхаген“ в мач от Шампионската лига във вторник вечер, в който левият бек Удоджи взе участие, клубът излезе с официално изявление.

Говорител на „шпорите“ заяви:

„От инцидента насам оказваме подкрепа на Дестини и неговото семейство и ще продължим да го правим. Тъй като това е въпрос, свързан с текущо разследване, не можем да коментираме повече.“

Говорител на Лондонската полиция уточни, че на 6 септември в 23:14 ч. е получен сигнал, че мъж на около 20 години е бил заплашен с пистолет на улица Cockfosters Parade в квартал Барнет.

„Полицаите разговаряха с жертвата и в хода на разследването бе установено, че друг мъж, също на около 20 години, е бил изнудван и заплашван от същия извършител,“ посочи говорителят.

Не са съобщени пострадали при нито един от инцидентите.

На 8 септември е бил арестуван 31-годишен мъж по подозрение в притежание на огнестрелно оръжие с намерение за употреба, изнудване и шофиране без шофьорска книжка. Той е освободен под гаранция, докато продължава разследването.

Италианският национал Дестини Удоджи се присъедини към „Тотнъм“ от „Удинезе“ през 2022 г. срещу 15 милиона паунда с договор за пет години. След подписването той бе незабавно преотстъпен обратно на италианския клуб, а официалния си дебют за „шпорите“ направи през лятото на 2023 г.

Дестини Удоджи Тотнъм Хотспър Заплаха с оръжие Футбол Лондонска полиция Разследване Изнудване Футболист Северен Лондон Спортен агент
Последвайте ни
Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Мъж блъсна с кола пешеходци във Франция, крещял „Аллах е велик“ - 10 души ранени

Мъж блъсна с кола пешеходци във Франция, крещял „Аллах е велик“ - 10 души ранени

Смъртоносна заплаха: Кои инфекции убиват за 24 часа

Смъртоносна заплаха: Кои инфекции убиват за 24 часа

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
10 от най-популярните средни породи кучета

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 19 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 18 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 14 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 20 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Любопитно Преди 26 минути

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България Преди 30 минути

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Любопитно Преди 53 минути

За разлика от типичните комети, 3I/ATLAS има високо съотношение никел-желязо, а по-голямата част от газа около нея е въглероден диоксид

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Свят Преди 55 минути

Зохран Мамдани отдавна подкрепя палестинската кауза

<p>Почина&nbsp;българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт</p>

Почина Силвия Стоянова – българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт

България Преди 1 час

Тя отиде с инвалидната си количка на шоу на Тейлър Суифт в Милано след петиция, подкрепена от хиляди фенове

<p>Политически реакции за Бюджет 2026 (ОБЗОР)</p>

"Скандален", "катастрофален" и "изключително вреден": Политически реакции за Бюджет 2026

България Преди 1 час

<p>Да, пицата може да направи кожата ти по-красива - ето как!</p>

5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

Любопитно Преди 2 часа

От доматите и зехтина до босилека и ригана – някои от най-вкусните съставки в пицата крият тайни за здрава, хидратирана и сияйна кожа

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

България Преди 2 часа

Това показват данните от последната комплексна и най-пълна съдебнопсихиатрична експертиза

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

Свят Преди 2 часа

"За среща между Путин и Тръмп е необходима щателна подготовка и министерствата на външните работи на двете страни се занимават с нейната съдържателна страна"

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Свят Преди 2 часа

Недостигът на храна и по-специално на жълъди, е накарал някои мечки, чиято популация не спира да нараства, да навлязат в градовете

,

След 20 дни на тревожни симптоми: Откриха пиявица в ноздрите на пациент

Свят Преди 2 часа

На лекарите им отне двадесет дни, за да разберат какво не е наред с пациент, който се оплаква от тревожни симптоми

<p>Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик&nbsp;</p>

Делян Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик

България Преди 2 часа

"Ще ги разкривам докрай", каза Пеевски

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

Свят Преди 2 часа

Проучването е направено сред 14 милиона деца

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Свят Преди 2 часа

Кадри от инцидента показват как секунди по-късно самолетът се разбива и избухва, като на мястото се вижда огромно огнено кълбо

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Любопитно Преди 2 часа

Малките навици нарушават чревния баланс, но има лесен начин да го възстановите!

Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата

Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата

Любопитно Преди 2 часа

Фатима предприела смел ход, за да защити себе си, след като – по нейните думи – директорът я е нарекъл „глупава“

Всичко от днес

От мрежата

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Новото лице на турските сериали: актрисите, които промениха играта (СНИМКИ)

Edna.bg

Никола Цолов и Крисия - новата звездна двойка

Edna.bg

Раздялата между Реал Мадрид и Винисиус изглежда все по-реална

Gong.bg

Пуснаха билетите за квалификацията между България и Грузия

Gong.bg

Работодателите бойкотираха Националния съвет за тристранно сътрудничество за Бюджет 2026

Nova.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg