Свят

Бившият вратар на "Арсенал" и "Ливърпул" Алекс Манингер загина при нелепа катастрофа

Автомобилът на Манингер е бил пометен от влак, докато е пресичал релсите

16 април 2026, 16:36
Алекс Манингер   
Източник: Getty Images

Б ившият вратар на „Арсенал“ и „Ливърпул“ Алекс Манингер загина на 48-годишна възраст при тежка автомобилна катастрофа на железопътен прелез в родната си Австрия, пише Daily Mail.

Трагедията с бившия национален страж се е разиграла в четвъртък в провинция Залцбург. Според информация на местната медия Salzburg ORF, автомобилът на Манингер е бил пометен от влак, докато е пресичал релсите близо до Нусдорф ам Хаунсберг.

След сблъсъка превозното средство е било влачено в продължение на няколко метра. Екипите на спешна помощ са пристигнали светкавично на мястото на инцидента и са успели да извадят Манингер от смазаните ламарини. Въпреки усилията на парамедиците и опитите за реанимация, бившият футболист е починал от нараняванията си.

По първоначални данни Манингер е пътувал сам в колата си. Машинистът на влака и пътниците не са пострадали. Полицията продължава разследването на точните обстоятелства, довели до фаталния сблъсък.

„Аустрия Залцбург“ – клубът, в който Манингер започна своята професионална кариера – първи изрази своите съболезнования.

„С огромен шок научихме за трагичния инцидент в Нусдорф, при който Александър Манингер загуби живота си. Той не бе просто част от нашето семейство между 1984 и 1996 г., но преди всичко беше човек, който остави дълбока следа – както на терена, така и извън него. В тези трудни часове нашите мисли са със семейството му, неговите роднини и всички близки. Почивай в мир, Александър!“, се казва в официалното изявление на клуба.

Манингер влезе в историята като първия австриец, играл в английската Висша лига. През 1997 г. той облече екипа на „Арсенал“, с който спечели дубъл – титлата в първенството и Купата на Англия. Богатата му кариера премина още през италианските грандове „Ювентус“, „Торино“ и „Сиена“, преди да се завърне на Острова за престой в „Ливърпул“.

Алекс Манингер Бивш вратар Автомобилна катастрофа Железопътен прелез Смърт Австрия
