Войските на НАТО се сблъскват с тежки условия на разузнавателна мисия в Гренландия

В ойниците от европейски страни членки на НАТО се подготвят за изключително тежки условия по време на разузнавателна мисия, целяща да засили сигурността около Гренландия, предаде ДПА.

Командващият датското Съвместно арктическо командване генерал-майор Сьорен Андерсен заяви пред ДПА в Нук: "Много е трудно да се действа тук, особено на сушата. Това изисква специално обучение".

Малки екипи военнослужещи от няколко европейски страни от НАТО пристигнаха в Гренландия в петък като част от разузнавателна мисия, ръководена от Дания, преди планирано военно учение.

Разполагането на войските следва агресивния натиск на американския президент Доналд Тръмп да придобие Гренландия - богат на ресурси, полуавтономен арктическа остров, коано официално е част от Дания, която е член на НАТО.

Вчера Тръмп ескалира напрежението, като обяви допълнителни мита за осем европейски страни, включително Германия, Великобритания и Дания, които ще влязат в сила от февруари.

Той заяви, че поетапните мерки ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за "пълното и цялостно закупуване на Гренландия", и критикува присъствието на европейски войски на острова.

Андерсен заяви, че някои сили, разположени в Гренландия, са свикнали с условията, но много други подразделения не са. "Има много подразделения на въоръжените сили (също и в Дания), които също не са свикнали да работят тук", каза той.

Работата в Гренландия изисква специално оборудване, включително зимни дрехи и спално оборудване, предназначено за екстремни студове. През зимата дневната температура в Арктика може да падне до минус 40 градуса по Целзий, допълни Андерсен.

Той обърна внимание и на предизвикателствата при работа в местност без растителност, която предлага малко варианти за укритие и изисква различни тактики и обучение.