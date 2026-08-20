Проф. Ива Христова с тревожна статистика: България е №1 в Европа по случаи на морбили

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България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили – 534 доказани случая до 18 август, като около 20 нови се установяват всяка седмица.

Над 60% от заболелите, отчетени като ваксинирани, всъщност не са били имунизирани, а много от останалите са получили само една доза. Най-много случаи има във Враца, Плевен и Ловеч.

Епидемията продължава да се разпространява, макар броят на новите случаи да не расте рязко. Според НЦЗПБ ваксината срещу морбили е над 90–95% ефективна при пълен имунизационен курс.

Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149

България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това заяви в ефира на NOVA директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По думите ѝ страната в момента изпреварва Румъния, която през последните две години също е регистрирала голям брой случаи.

Епидемичният взрив е започнал в края на март. През последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. Това означава, че броят на заболелите не нараства рязко, но инфекцията продължава да се разпространява. „Случаите не растат, но и не изчезват. Тоест тази епидемия си тлее и трупа случаи“, обясни проф. Христова.

Над 91-92% от доказаните случаи са потвърдени в референтната лаборатория на НЦЗПБ. Останалите са регистрирани като възможни или вероятни случаи без лабораторно потвърждение.

Особено притеснителни са данните за ваксинационния статус на заболелите. Според изследванията на специалистите от НЦЗПБ над 60% от хората, които са били обявени за ваксинирани, но са се разболели, всъщност не са били ваксинирани.

Сред останалите голяма част са хора само с една доза, тоест с незавършен имунизационен цикъл. "Една доза не означава липса на защита, но не осигурява достатъчно надежден и продължителен имунитет", обясни тя.

Имунизационният календар предвижда първата доза от ваксината срещу морбили, паротит и рубеола да се поставя на 13-месечна възраст, а втората - на 12 години. По думите на проф. Христова ваксината е с много висока ефективност. „Ваксината е добра, много ефикасна - над 90-95% е ефектът, който се отчита, така че ако се поставя ваксина, няма да сме в това положение“, заяви тя.

Случаите на морбили са концентрирани основно в три области. Около 50% са регистрирани във Враца, около 30% в Плевен и около 15% в Ловеч. Именно в Ловеч е отчетен и най-високият дял на заболели без поставена ваксина - около 70% от изследваните случаи.

Един от сериозните проблеми са случаите, при които ваксина е отчетена като поставена, без реално да е извършена имунизация. Професор Христова успокои хората, които са с пълен имунизационен курс - че са добре защитени срещу заболяването.

Морбили е силно заразно заболяване и за да бъде ограничено разпространението му, е необходимо много високо ваксинационно покритие, обясни тя.