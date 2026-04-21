Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149

Имунизацията в България срещу морбили е задължителна

21 април 2026, 15:42
Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149
Източник: Thinkstock/Guliver

С ъобщените случаи на морбили в страната са 149, като най-много са в област Враца - 114, показват данните към 20 април, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването. От тях 122 случая са лабораторно потвърдени към момента, а шест са отхвърлени поради липсата на лабораторни данни за морбилна инфекция.

Разпределението по области спрямо заболяемостта от морбили е 78,08 случая на 100 000 население в област Враца, в област Плевен са 8,82 случая на сто хиляди, в област Ловеч - 9,93 случая на сто хиляди, в София-град - 0,15 случая на сто хиляди, в област Габрово – 1,07 случая на сто хиляди, в област Монтана – 0,89 случая на сто хиляди, в София-област - 0,45 случая на сто хиляди.

Нови случаи на морбили в страната

Заболелите от морбили деца са 129, като 81 от тях не са ваксинирани заради ненавършена възраст или други причини. При девет от децата имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени 19 585 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола, допълват от МЗ.

Имунизацията в България срещу морбили е задължителна и се извършва след навършване на 13-месечна възраст и при навършване на 12-годишна възраст.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
