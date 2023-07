В най-горещата седмица: Рим постави нов температурен рекорд

В столицата на Италия Рим беше регистриран нов температурен рекорд от 41,8°C, съобщава Reuters като се позова на метеорологичната служба. В момента светът преминава през най-горещата седмица в историята на наблюденията, които се водят от близо два века.

На 18 юли 2023 г. Министерството на здравеопазването на страната издаде червен код за опасни горещини в 20 от 27-те големи града в страната.

В някои райони на страната температурата на въздуха надхвърли 47°C.

Юни 2023 г. беше най-горещият месец в цялата 174-годишна история на температурния мониторинг.

Миналата година жегата доведе до повече от 61 600 смъртни случая в 35 европейски страни и причини опустошителни горски пожари.

🔥🇮🇹 Yesterday’s temperatures in #Rome hit 41.8°C – a new all-time record for the Eternal City! Hospital admissions are up by 20-25%, with some experiencing their busiest day since the height of Covid!



🌍 This situation demands immediate climate action from all global actors! pic.twitter.com/RidPQ2hVNS