"Писъци на хора и плач на деца" - самолет се сблъска с градушка и силна турбуленция

И ндийски пътнически самолет, който се сблъска с градушка по време на полет и хвърли в ужас пътниците, се приземи безопасно въпреки значителните повреди по самолета, съобщи CNN .

(От видеото си припомнете - Градушка изпочупи носа и прозорците на самолет)

В сряда самолетът на IndiGo е пътувал от индийската столица Ню Делхи до Шринагар, най-големия град в администрирания от Индия Кашмир - полет, който обикновено отнема около час и половина - когато е бил посрещнат от „внезапна градушка по време на полета“, според изявление на IndiGo.

„Полетният и кабинният екипаж са спазили установения протокол и самолетът се е приземил безопасно в Шринагар“, се казва още в него.

В изявлението не се уточнява с какви повреди се е сблъскал самолетът, но на снимки на самолета се вижда голяма дупка в носа.

През нощта срещу сряда в Делхи имаше проливен дъжд, светкавици и гръмотевични бури.

Видеозапис, направен от пътник, Шейх Самиулла, и публикуван в X, показва паника и страх в момента, в който самолетът се сблъсква с градушката, предизвикваща силна турбуленция, която разтърсва вътрешността на самолета.

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142 . Hats off to the captain for the safe landing. @IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q

Чуват се писъци на хора и плач на деца, докато самолетът се тресе силно.

Полетът е протичал гладко и пътниците са предполагали, че ще пристигнат в Шринагар в рамките на 30 минути, когато пилотът е съобщил, че трябва да се закопчаят коланите, разказва Самиулла пред информационната агенция Press Trust of India.

„Имаше толкова много турбуленция, че си помислих, че това е последният ми полет. Всички мислеха, че ще се разбием. Беше толкова травмиращо преживяване“, казва той.

„Често пътувам със самолет, но никога не съм преживявал подобно нещо. Много сме благодарни на пилота, че се приземи благополучно“.

Самиулла описва шока си от състоянието на самолета, когато слиза от него.

#IndiGo Aircraft Nose Damaged by Hailstorm, 200 Passengers Escape Unharmed



In a terrifying mid-air incident, the nose of an IndiGo flight from #Delhi to #Srinagar was severely damaged after being hit by a sudden hailstorm.



The aircraft, carrying over 200 passengers, encountered… pic.twitter.com/3lMXEajIfN