Опасната, "чупеща кости" турбуленция зачестява: Къде да седнем в самолета, за да избегнем наранявания

В се по-високите нива на турбуленция превръщат въздушното пътуване в истински кошмар на 9000 метра височина. Само миналия месец двама души получиха счупвания на глезените, след като самолет на British Airways попадна в силна турбуленция по пътя към Обединеното кралство, пише New York Post .

Най-известният скорошен инцидент стана през май 2024 г., когато 73-годишен британски дядо загина, а над 30 души бяха ранени, след като полет на Singapore Airlines попадна в тежка турбуленция, самолетът пропадна с около 1800 метра и необезопасени пътници бяха запратени към багажните отделения над главите им.

За съжаление, пътниците вероятно ги очакват още по-турбулентни времена. Според проучване от 2023 г. на Университета в Рединг във Великобритания, т.нар. турбуленция в чист въздух - сътресения на голяма височина, които се случват без облаци, се е увеличила в много региони по света.

Между 1979 и 2020 г. общата годишна продължителност на силната турбуленция над Северния Атлантик, един от най-натоварените въздушни коридори в света, е скочила с 55%. Умерената турбуленция се е увеличила с 37%, а слабата със 17%.

Експертите свързват все по-неравните полети с климатичните промени.

"След десетилетие изследвания, показващи, че климатичните промени ще увеличат турбуленцията в чист въздух в бъдеще, вече имаме доказателства, че това увеличение е започнало", казва професор Пол Уилямс, атмосферен учен от Университета в Рединг и съавтор на проучването.

В услуга на читателите подготвихме наръчник за оцеляване при турбуленция, който да помогне на пътниците да останат в безопасност в неблагоприятното небе.

Закопчайте се

Няма холивудски "суперход", с който да избегнете нараняване при бурен полет. Често безопасността се свежда до нещо много просто, както повтарят стюардите, да сте закопчани.

"Най-важното е да сте с поставен колан, когато сте на седалката си", казва Гари Леф, автор в A View From the Wing, като отбелязва, че повечето наранявания при турбуленция се случват на хора без колан.

"Това, което не искате, е да изхвърчите от мястото си и да си ударите главата или тялото си", допълва той.

За съжаление, коланът не премахва всички рискове при разклащане на самолета, като например "тежки предмети от други пътници, които могат да полетят из кабината".

По думите му членовете на екипажа са "по-застрашени от пътниците, защото те са тези, които най-често са прави и се движат".

Въпреки че коланът е жизненоважен, авиационните експерти не подкрепят идеята той да е задължително закопчан през целия полет.

От една страна, хората трябва да могат да стават до тоалетната, обяснява капитанът на American Airlines Денис Тейджър. Освен това постоянното изискване може да намали значението му.

"Когато оставяш табелата за коланите включена без реална нужда, хората започват да я игнорират", казва той. "Когато е постоянно включена, тя престава да е нещо специално и пътниците свикват и спират да обръщат внимание."

"Решението не е закон, който да задължава коланът да е сложен винаги, когато седите", добавя той.

Опасна ли е турбуленцията: Всичко, което трябва да знаете

Избор на място

Макар повечето турбуленции да не са опасни, дори умереното разклащане може да предизвика паника или гадене при хора със страх от летене.

Добрата новина е, че чувствителните към турбуленция пътници могат да намалят ефекта, като седнат над крилата или по-близо до носа на самолета, а не в задната част.

"Крилата са разположени по-близо до центъра на тежестта на самолета, затова возенето там обикновено се усеща по-малко турбулентно, отколкото близо до опашката, където вертикалните движения се чувстват най-силно", казва Тейджър пред Fox News.

Той уточнява, че макар местата отзад обикновено да са по-нестабилни, "в зависимост от въздушните потоци усещането може да се променя".

Освен това средната част на самолета има и друго предимство, "позволява ви по-лесно да се движите, което намалява чувството на клаустрофобия", казва стюардеса на British Airways пред Daily Mail.

"Желе" техника

Когато седите в "окото на бурята" и няма как да избегнете разклащането, можете да използвате техники, които да направят ударите по-леки.

Един таен метод на стюардите е да "се търкалят" с движенията на самолета.

"Когато удари турбуленция, просто си представете, че сте желе или сте потопени в желе", обяснява стюардеса във видео в TikTok. "Размърдайте се леко на седалката като медуза, ще се почувствате много по-добре."

Като се движите в синхрон със самолета, намалявате напрежението в мускулите и ограничавате удара, когато въздухът започне да "блъска".