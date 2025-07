25 пътници в болница след силна турбуленция на полет от САЩ към Европа

П олет на авиокомпания Delta Air Lines от Солт Лейк Сити до Амстердам беше отклонен в сряда вечерта след попадане в тежка турбуленция, при която пострадаха пътници. Това съобщиха от компанията.

Самолетът е извършил извънредно кацане на международното летище Минеаполис–Сейнт Пол около 19:45 ч. местно време.

Delta flight diverted after being hit by turbulence, 25 passengers hospitalized https://t.co/n5yuCoSweC pic.twitter.com/HPCxooCGZb