"Усещаш, че може да те погълне всеки момент": Животът в Исландия върху гореща лава

Н ай-големият булдозер в Исландия си проправя път към Гриндавик, за да изгради защита срещу вулкани.

От няколко дни властите са на крак, след като огромна пукнатина в земята се появи в града и се очаква там да изригне вулкан.

Булдозерът е тръгнал в 3 сутринта с полицейски ескорт и ще се използва за изграждане на 5-километрови канавки, за да се предотврати разрушаването на ключови сгради от потока на вулкана.

Жителите на Гриндавик, които живеят на улиците, които са най-близо до района, където магмата се натрупва в скалната основа, може да бъдат допуснати да се върнат в домовете си по-късно днес, за да съберат основни вещи, съобщава Sky News.

Западната част на града е маркирана от властите за гражданска защита като "червена зона", тъй като се смята за толкова опасна.

Смята се, че разтопената скала се движи в линия в края на града на дълбочина едва 500 метра.

Досега само хора, които живеят в по-нискорискови райони на града, имаха достъп при строг протокол за безопасност.

Но властите обмислят по-кратък маршрут за евакуация, който да използват, ако има признаци за предстоящо изригване, което може да намали риска за хората в червената зона.

Торвалдур Тордарсон, професор по петрология и вулканология в Исландския университет, каза пред единствения всекидневник в страната, Morgunbladid, че макар по-рано да оцени вероятността от изригване на 60% (през уикенда) и 40% (в понеделник), сега той го оценява на 30%.

Географията е такава, че тя е уязвима от изригвания като това, което се предвижда през следващите дни.

Исландия се намира на Средноатлантическия хребет, където се разделят Северноамериканската и Евразийската тектонични плочи.

Това го прави един от най-активните вулканични региони в света.

Той редовно страда от сеизмични събития, вариращи от леки трусове до значителни земетресения.

Тази сеизмична активност често се дължи на движение на магма под земната кора - което понякога води до това, че магмата поема по най-лесния път към повърхността и се превръща във вулканично изригване.

