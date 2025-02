Усещайки, че е близо до смъртта: Папа Франциск се опитва да защити наследството си

Ц елият свят е сериозно обезпокоен за здравето на папа Франциск, след като той бе хоспитализиран с тежък бронхит. Според Politico, папата бърза да завърши важните си дела преди неизбежната битка за неговия наследник.

Влошеното здраве на папата и подготовката за конклава

Франциск беше приет в специализирано отделение на болница „Джемели“ в Рим по-рано този месец, след като състоянието му се влоши. Според информация от Светия престол, бронхитът му е прераснал в „полимикробна инфекция“ със „сложна клинична картина“. Близки до него източници твърдят, че папата страда от силни болки и е споделил в личен разговор, че този път няма да се справи.

Лекарите са му забранили да провежда традиционната си неделна аудиенция, която той рядко пропуска, дори при предишни хоспитализации. Въпреки нежеланието си да постъпи в болница, на папата му било заявено категорично, че ако остане във Ватикана, това може да има фатални последици.

of Pope Francis have put a stain on the Catholic Church, I pray for his full recovery so he can quickly step down. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻



Pope Francis, sensing he is close to death, moves to protect his legacy – POLITICO https://t.co/SvGWk9VHWo — Frank (@MegaMAGA7631) February 19, 2025

Реформи и политически битки

Състоянието на Франциск го е накарало да ускори своите реформи и да назначи ключови фигури на важни постове. От началото на своя понтификат през 2013 г. той се стреми да направи Католическата църква по-отворена, давайки водещи позиции на жени и представители на ЛГБТ общността. Тези действия предизвикват сериозен раздор сред консервативните католици, докато либералите критикуват, че промените са твърде бавни.

Освен това, на 6 февруари, преди да бъде хоспитализиран, Франциск удължи мандата на кардинал Джовани Батиста Ре като декан на Колегията на кардиналите. Този ход е от ключово значение, защото именно тази Колегия ще организира и ръководи конклава за избора на следващия папа.

Тъй като конклавите са арена за силни политически борби, критиците твърдят, че чрез своите назначения Франциск се опитва да осигури наследник, който да продължи неговата визия за Църквата.

Cardinal Blase Cupich and the local Catholic community offered well wishes for Pope Francis Saturday after the Vatican said he suffered a "respiratory crisis." https://t.co/MJtLHLHpS6 — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) February 23, 2025

Пророчеството на свети Малахия и въпросът за наследника

С влошаването на здравето на Франциск на преден план отново излиза едно старо и мистериозно пророчество – това на свети Малахия. Според него, всеки папа е бил предвиден чрез кратки латински фрази, а последният от тях ще бъде "Петър Римлянин", след чийто понтификат ще настъпи Апокалипсисът.

Франциск не носи това име, но има тълкувания, че той може да е последният папа, преди да започнат тежки изпитания за Църквата. Всъщност, когато Бенедикт XVI абдикира, на негово място според пророчеството се очаквало да бъде избран чернокож папа – нещо, което така и не се случило, тъй като избрали Франциск.

Според някои наблюдатели това може да означава, че изборът на Франциск е бил опит да се заобиколи пророчеството. Други вярват, че следващият папа ще бъде онзи мистериозен „Петър Римлянин“ и че неговият понтификат ще бележи последните времена на Католическата църква, каквато я познаваме.

Каква е позицията на Ватикана?

Ватиканът традиционно избягва да коментира пророчеството на свети Малахия, а когато го прави, го представя като поетично произведение, а не като истинско предсказание. Още папа Бенедикт XVI инструктира Конгрегацията за доктрината на вярата да не разглежда пророчеството буквално.

Франциск, от своя страна, е известен със своя рационален подход и се дистанцира от апокалиптичните предсказания. Въпреки това, той е първият папа, който открито говори за възможността да последва примера на Бенедикт XVI и да се оттегли.

Pope Francis, in critical condition with a complicated lung infection, rested well during a peaceful night following a respiratory crisis and blood transfusions, the Vatican said Sunday.https://t.co/LFIJxY1K3B — Manila Bulletin News (@manilabulletin) February 23, 2025

Какво предстои?

Сигурно е едно – следващият папа ще бъде избран в обстановка на силни политически, религиозни и геополитически напрежения.

Дали пророчеството на свети Малахия ще се окаже вярно? Дали Франциск е последният папа, преди да настъпят големи катаклизми?

Остава да видим…

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase