Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

М арихуана с общо тегло 739,180 кг за над 11,8 млн. лева е разкрита в камион с турска регистрация на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Това съобщи на граничния пункт окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов.

Той уточни, че количеството е задържано на 11 септември на изходящо за Турция трасе при прилагане на метода „анализ на риска“.

Любопитна подробност е, че превозното средство е било пломбирано с фирмена, а не с митническа пломба. Това е едно от нещата, предизвикали любопитството на митническия служител.

Друг момент е нестандартният размер на камиона, който не е успял да влезе в халето за пролъчване с рентген.

Задържан е шофьорът на камиона, който е турски гражданин. Предстои съдът да определи мярка за задържане спрямо него, каза още окръжният прокурор на Хасково.

Откритото количество марихуана е най-голямото от началото на годината, заловено от митниците у нас.