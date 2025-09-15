България

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява солидарност със своя съюзник

15 септември 2025, 14:23
МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша
Източник: БТА

П осланикът на Руската федерация в София е извикана на среща в Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша, наш съюзник в НАТО и партньор в ЕС, чрез навлизане на руски военни безпилотни летателни апарати на 10 септември 2025 г. Това се посочва на официалната интернет страница на министерството.

Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова е връчила писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор.

Русия "се опита да тества" НАТО с "неработещи" дронове

България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир, посочват още от МВнР.

Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави-членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация, заявяват още оттам.

Заради дрона: Руското посолство в Букурещ обвини Украйна в провокация

Грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство и продължаващите масирани руски удари срещу цивилна и гражданска инфраструктура в Украйна укрепва решимостта на България да подкрепя активно и участва в общите действия на нашите съюзници и партньори за осигуряване на отбраната и сигурността на НАТО и ЕС по Източния фланг, както и дипломатическите усилията за деескалация и намиране на широкообхватно, справедливо и устойчиво мирно решение на непредизвиканата руска военна агресия срещу Украйна, пишат от министерството.

България призовава руската страна да спре незабавно своите атаки срещу Украйна и опасни провокации срещу европейски държави и сериозно да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа крачка за установяване на траен и справедлив мир.

Русия България Полша НАТО ЕС Въздушно пространство Дронове МВнР Украйна Провокации
Последвайте ни

По темата

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

МВнР привика Митрофанова заради дроновете над Полша

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа

Колко е средната вдовишка добавка

Колко е средната вдовишка добавка

pariteni.bg
Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 3 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 3 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Ето как Украйна отвръща на удара от Русия

Свят Преди 35 минути

Украински удари и руско настъпление

Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя

Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя

Любопитно Преди 40 минути

Певицата е известна с нестандартния си стил, а ново видео завладя социалните мрежи

Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

Задържаха марихуана за 12 млн. лева на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Общото тегло на наркотика е 739,180 кг

Двойка е изгонена от Венеция, след като плува в канал

Двойка е изгонена от Венеция, след като плува в канал

Любопитно Преди 1 час

От началото на годината служителите са издали над хиляда заповеди за изгонване за различни видове нарушения.

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Американски военни с изненадващо посещение в Беларус

Свят Преди 1 час

Те наблюдаваха военните маневри с Русия

<p>Служител на Пентагона: DOGE все още е жив и създава проблеми</p>

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Свят Преди 1 час

Мъск ръководеше настойчивото овладяване на ключови правителствени департаменти

<p>Ще се споразумеят ли САЩ и Китай за TikTok</p>

САЩ и Китай са близо до сключване на сделка за TikTok

Свят Преди 1 час

Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт

<p>Изненада с цената на потребителската кошница, ето причината</p>

Потребителската кошница е поевтиняла с два лева за седмица, ето защо

Пари Преди 2 часа

Вижте какво обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов

<p>Сделка между Макрон и социалистите е взаимно &quot;целуване на смъртта&quot;</p>

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Свят Преди 2 часа

Лидерът на крайната десница говори, докато новият премиер Себастиен Лекорню започва критични разговори за бюджета за 2026 г.

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Инфлацията у нас: Месечната през август е 0.1%, годишната - 5.3%

Пари Преди 2 часа

Това съобщиха от НСИ

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

България Преди 2 часа

Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди

<p>Въвеждат режим на водата в Ловеч</p>

Въвеждат режим на водата в Ловеч

България Преди 2 часа

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

България Преди 3 часа

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни

<p>Червеният килим на &bdquo;Еми&ldquo; 2025: класа, мода и холивудски чар</p>

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Любопитно Преди 3 часа

Вижте най-добре облечените звезди на наградите „Еми“

<p>Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси</p>

Мъж е осъден за рязане на коси на жени в автобуси, за да ги мирише

Свят Преди 3 часа

Мъжът призна, че се възбужда от дълга коса и че рязането и мирисането ѝ му носи сексуално удовлетворение

<p>&quot;С малки стъпки и големи загуби&quot;:&nbsp;Русия &quot;се опита да тества&quot; НАТО&nbsp;</p>

Русия "се опита да тества" НАТО с "неработещи" дронове

Свят Преди 3 часа

Около 20 руски дрона преминаха в полското въздушно пространство рано в сряда след масирани атаки срещу съседна Украйна

Всичко от днес

От мрежата

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

Чувствате се подути? Ето 6 начина да се справите с проблема

Edna.bg

Божидар Саръбоюков се класира на финал на Световното първенство

Gong.bg

Браво, "лъвове"! България подчини Словения в петсетова драма и е на 1/8-финал на СП

Gong.bg

МВнР връчи писмен демарш на руския посланик заради дроновете в Полша

Nova.bg

"Политико": Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна

Nova.bg