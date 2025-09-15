Двойка е изгонена от Венеция, след като плува в канал

В ластите във Венеция забраниха на двойка да влиза във Венеция, след като бяха хванати да скачат в Гранд Канал в последния ден от ваканцията си. 35-годишният британец и неговата 25-годишна партньорка от Румъния, които живеят във Великобритания, се къпели в канала, когато били забелязани от гондолиери и докладвани на полицията, предаде Daily Mail.

Двамата били глобени с по £390 и получили заповед от властите да напуснат града, включен в списъка на световното културно наследство, за 48 часа, според италианските медии. Плуването в 150-те канала на Венеция е строго забранено поради опасностите от гондолите и моторните лодки, които преминават през водата.

Съветникът по сигурността Елизабета Песче заяви пред Il Gazzetino:

„Благодаря на гондолиерите за сътрудничеството и своевременното им докладване.“

Случаят предизвика гняв сред поддръжниците на групата, известна като „Венеция не е Дисниленд“, като местните жители призоваха за по-високи глоби за лошо поведение и постоянна забрана за нарушителите.

„Не мога да търпя повече тези идиоти“, написа една жена на страницата на групата във Facebook. „Където и да отидат, създават бъркотия“. Няколко жители се оплакаха, че глобите, наложени на британската двойка, са твърде ниски. „За други това ще бъде стимул да се опитат да станат сензационни“, написа един мъж. Други не бяха убедени, че глобите изобщо ще бъдат платени. „Трябва да бъдат вкарани в затвора, докато не платят глобата, и след това да бъдат качени на самолет, облечени както са в банските си костюми“, гласеше един коментар.

Но това не е първият подобен инцидент – туристите, които се държат неподходящо, отдавна тормозят известния град на лагуната. През 2023 г. кметът на Венеция Луиджи Бруняро публикува видео на мъж, който скача от триетажна сграда в канал, наричайки го „идиот“. Бруняро искаше да намери мъжа и лицето, което е записало видеото, заявявайки, че трябва да им бъде връчен „сертификат за глупост и много ритници“.

Преди пет години туристи скачаха от моста Риалто късно през нощта, насърчавани от приятелите си, а през 2016 г. мъж от Нова Зеландия попадна в болница с тежки наранявания, след като се удари във водно такси, скачайки от моста. През 2020 г. двама германски туристи бяха заснети да плуват в Гранд Канал под емблематичния мост Риалто, докато италианският град излизаше от локдауните заради Covid. Местните медии съобщиха, че туристите били хванати боси в банските си костюми по улиците от армейски служители, които наблюдавали града. И двамата били глобени.

Властите във Венеция заявяват, че правят повече, за да се справят с безотговорните постъпки на безгрижните туристи. От началото на годината служителите са издали над хиляда заповеди за изгонване за различни видове нарушения.

„Администрацията на съвета е ангажирана твърдо да се бори срещу неуважителното и нецивилизовано поведение, защото защитата на Венеция означава защита на достойнството на град, който е уникален в света, и осигуряване на благоприличие както за жителите, така и за посетителите“, заяви Елизабета Песче, съветникът, отговорен за сигурността.