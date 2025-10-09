Урсула фон дер Лайен и разделеният Европейски парламент

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вероятно ще преживее предстоящия вот на недоверие в четвъртък, но както крайната левица, така и крайната десница в Европейския парламент я обвиняват в провали и липса на прозрачност, пише Deutsche Welle .

В понеделник следобед, по време на първото заседание на парламента след лятната ваканция в Страсбург, депутатите не губиха време и започнаха с остри критики.

Френският лидер на крайнодясната група "Патриоти за Европа" Жордан Бардела обвини Фон дер Лайен в провалена миграционна политика, липса на прозрачност и подкопаване на конкурентоспособността на Европа заради климатичните мерки. Той нарече митническото споразумение със САЩ "бедствие" и заключи: "Вие подписахте капитулацията на Европа."

🇪🇺 Alors que Macron est sur la sellette, Ursula von der Leyen devra également affronter une nouvelle mention de censure le jeudi 9 octobre.



Jordan Bardella a dressé le bilan catastrophique de l'UE de von der Leyen : « L'Europe n'est pas une machine administrative, c'est une… pic.twitter.com/ITCy6cg8iQ — TVL (@tvlofficiel) October 7, 2025

След него думата взе французойката Манон Обрий от крайнолявата група. Тя нападна Фон дер Лайен заради политиката ѝ спрямо Израел и войната в Газа, неуспеха на Зелената сделка и фокуса върху оръжейни разходи вместо социална защита: "Трябва да си тръгнете", каза тя.

Si même Manon Aubry , oui, oui, la teubée qui se trompe tout le temps de bouton et qui fait des câlins a Von der Leyen, la jette aussi sous le bus, c'est que la fin est toute proche. pic.twitter.com/ucVva5cU53 — EXOCET17™ 🇫🇷 (@excocet17) October 7, 2025

Фон дер Лайен обаче запази спокойствие:

"Истината е, че нашите опоненти не само са готови да експлоатират разделенията, но и активно ги подхранват," каза тя, призовавайки към единство.

Russia is waging a "deliberate and targeted grey zone campaign" against the European Union, Ursula von der Leyen warned in a new speech.



"It is time to call it by its name. This is hybrid warfare, and we have to take it very seriously."https://t.co/kCxD2gWFbY pic.twitter.com/XT9bJ0K5lm — euronews (@euronews) October 8, 2025

Два вота на недоверие за три месеца

За пръв път в историята председател на Европейската комисия се сблъсква с два вота на недоверие само за три месеца. Макар че отстраняването ѝ се смята за малко вероятно, това подчертава колко фрагментиран е станал парламентът и колко крехко е доверието между Комисията и центристките партии.

Този път атаките идват както от радикалната левица, така и от крайната десница, обединени в целта си да отслабят Фон дер Лайен и да укрепят позициите си.

Политологът Алмут Мьолер от Европейския политически център коментира, че това е очаквано:

"Не е изненада, като се има предвид нарастващата политическа фрагментация в Европейския парламент."

А според Оливие Коста от Френския национален център за научни изследвания, основната причина е възходът на крайни сили вляво и вдясно.

13 неща, които научихме от дебата за вот на недоверие срещу фон дер Лайен

Критика към стила на управление на Фон дер Лайен

Коста подчертава и друга причина за напрежението, отслабеното сътрудничество между социалдемократите и християндемократите, някогашния гръбнак на парламента. Освен това, според него стилът на управление на Фон дер Лайен е твърде централизиращ и йерархичен:

"Тя наистина се възприема като министър-председател", казва Коста.

Това поражда недоволство както в парламента, така и вътре в самата Комисия.

От 2019 г. насам старата "голяма коалиция" между Европейската народна партия (ЕНП) и социалдемократите (СиД) вече не може да осигури стабилни мнозинства. Все по-често се наблюдава как ЕНП гласува заедно с крайнодесни партии по въпроси като миграция и климат.

Личните конфликти между Манфред Вебер (ЕНП) и Иратхе Гарсия (СиД) още повече затрудняват компромисите, а политическият вакуум в центъра се запълва от крайните сили.

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

Центърът се пропуква

Въпреки че центристките партии се опитват да запазят единството си, търпението към Фон дер Лайен намалява.

Либералите се оплакват от бавно намаляване на бюрокрацията, ЕНП е недоволна от самоволните ѝ външнополитически решения, а социалдемократите и зелените гледат с подозрение на нейния завой към икономически растеж за сметка на социалните и екологичните цели.

"Политическата платформа, върху която стои Комисията, засега издържа, но вече не е стабилна", предупреждава Мьолер.

Тя обаче смята, че Фон дер Лайен може да използва вотa в своя полза, за да сплоти коалицията и да наложи дисциплина в редиците.

"Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия"

Демократична жизненост или риск от дестабилизация?

Политологът Коста определя ситуацията като двустранна:

"Вотът е доказателство, че демокрацията в ЕС е жива, но само до момента, в който напрежението не стане прекалено голямо и системата не се дестабилизира."

Днес Европейският парламент ще реши съдбата на Фон дер Лайен. Според анализаторите тя няма да подаде оставка и няма да бъде отстранена, за мнозина тя все още е най-добрият възможен вариант.

"След всичко, кой би бил алтернативата?", пита Коста.

Въпреки това мащабът на "анти"-гласовете ще бъде показателен за отслабващата връзка между Комисията и парламента. Колкото по-тесен е резултатът, толкова по-голямо ще бъде напрежението в предстоящите дебати за бюджета, търговията и климата.

За Урсула фон дер Лайен балансът върху тънката политическа нишка тепърва продължава.

