Урсула фон дер Лайен и разделеният Европейски парламент

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вероятно ще преживее предстоящия вот на недоверие в четвъртък, но както крайната левица, така и крайната десница в Европейския парламент я обвиняват в провали и липса на прозрачност, пише Deutsche Welle.
В понеделник следобед, по време на първото заседание на парламента след лятната ваканция в Страсбург, депутатите не губиха време и започнаха с остри критики.
Френският лидер на крайнодясната група "Патриоти за Европа" Жордан Бардела обвини Фон дер Лайен в провалена миграционна политика, липса на прозрачност и подкопаване на конкурентоспособността на Европа заради климатичните мерки. Той нарече митническото споразумение със САЩ "бедствие" и заключи: "Вие подписахте капитулацията на Европа."
След него думата взе французойката Манон Обрий от крайнолявата група. Тя нападна Фон дер Лайен заради политиката ѝ спрямо Израел и войната в Газа, неуспеха на Зелената сделка и фокуса върху оръжейни разходи вместо социална защита: "Трябва да си тръгнете", каза тя.
Фон дер Лайен обаче запази спокойствие:
"Истината е, че нашите опоненти не само са готови да експлоатират разделенията, но и активно ги подхранват," каза тя, призовавайки към единство.
- Два вота на недоверие за три месеца
За пръв път в историята председател на Европейската комисия се сблъсква с два вота на недоверие само за три месеца. Макар че отстраняването ѝ се смята за малко вероятно, това подчертава колко фрагментиран е станал парламентът и колко крехко е доверието между Комисията и центристките партии.
Този път атаките идват както от радикалната левица, така и от крайната десница, обединени в целта си да отслабят Фон дер Лайен и да укрепят позициите си.
Политологът Алмут Мьолер от Европейския политически център коментира, че това е очаквано:
"Не е изненада, като се има предвид нарастващата политическа фрагментация в Европейския парламент."
А според Оливие Коста от Френския национален център за научни изследвания, основната причина е възходът на крайни сили вляво и вдясно.
13 неща, които научихме от дебата за вот на недоверие срещу фон дер Лайен
- Критика към стила на управление на Фон дер Лайен
Коста подчертава и друга причина за напрежението, отслабеното сътрудничество между социалдемократите и християндемократите, някогашния гръбнак на парламента. Освен това, според него стилът на управление на Фон дер Лайен е твърде централизиращ и йерархичен:
"Тя наистина се възприема като министър-председател", казва Коста.
Това поражда недоволство както в парламента, така и вътре в самата Комисия.
От 2019 г. насам старата "голяма коалиция" между Европейската народна партия (ЕНП) и социалдемократите (СиД) вече не може да осигури стабилни мнозинства. Все по-често се наблюдава как ЕНП гласува заедно с крайнодесни партии по въпроси като миграция и климат.
Личните конфликти между Манфред Вебер (ЕНП) и Иратхе Гарсия (СиД) още повече затрудняват компромисите, а политическият вакуум в центъра се запълва от крайните сили.
Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"
- Центърът се пропуква
Въпреки че центристките партии се опитват да запазят единството си, търпението към Фон дер Лайен намалява.
Либералите се оплакват от бавно намаляване на бюрокрацията, ЕНП е недоволна от самоволните ѝ външнополитически решения, а социалдемократите и зелените гледат с подозрение на нейния завой към икономически растеж за сметка на социалните и екологичните цели.
"Политическата платформа, върху която стои Комисията, засега издържа, но вече не е стабилна", предупреждава Мьолер.
Тя обаче смята, че Фон дер Лайен може да използва вотa в своя полза, за да сплоти коалицията и да наложи дисциплина в редиците.
"Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия"
- Демократична жизненост или риск от дестабилизация?
Политологът Коста определя ситуацията като двустранна:
"Вотът е доказателство, че демокрацията в ЕС е жива, но само до момента, в който напрежението не стане прекалено голямо и системата не се дестабилизира."
Днес Европейският парламент ще реши съдбата на Фон дер Лайен. Според анализаторите тя няма да подаде оставка и няма да бъде отстранена, за мнозина тя все още е най-добрият възможен вариант.
"След всичко, кой би бил алтернативата?", пита Коста.
Въпреки това мащабът на "анти"-гласовете ще бъде показателен за отслабващата връзка между Комисията и парламента. Колкото по-тесен е резултатът, толкова по-голямо ще бъде напрежението в предстоящите дебати за бюджета, търговията и климата.
За Урсула фон дер Лайен балансът върху тънката политическа нишка тепърва продължава.
