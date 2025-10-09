Урсула фон дер Лайен и разделеният Европейски парламент

Свят

EK е под напрежение - председателят ѝ вероятно ще оцелее на вота на недоверие, но атаките от крайната левица и крайната десница показват дълбоките пукнатини в ЕС

9 октомври 2025, 07:30
П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вероятно ще преживее предстоящия вот на недоверие в четвъртък, но както крайната левица, така и крайната десница в Европейския парламент я обвиняват в провали и липса на прозрачност, пише Deutsche Welle.

В понеделник следобед, по време на първото заседание на парламента след лятната ваканция в Страсбург, депутатите не губиха време и започнаха с остри критики.

Френският лидер на крайнодясната група "Патриоти за Европа" Жордан Бардела обвини Фон дер Лайен в провалена миграционна политика, липса на прозрачност и подкопаване на конкурентоспособността на Европа заради климатичните мерки. Той нарече митническото споразумение със САЩ "бедствие" и заключи: "Вие подписахте капитулацията на Европа."

След него думата взе французойката Манон Обрий от крайнолявата група. Тя нападна Фон дер Лайен заради политиката ѝ спрямо Израел и войната в Газа, неуспеха на Зелената сделка и фокуса върху оръжейни разходи вместо социална защита: "Трябва да си тръгнете", каза тя.

Фон дер Лайен обаче запази спокойствие:

"Истината е, че нашите опоненти не само са готови да експлоатират разделенията, но и активно ги подхранват," каза тя, призовавайки към единство.

  • Два вота на недоверие за три месеца

За пръв път в историята председател на Европейската комисия се сблъсква с два вота на недоверие само за три месеца. Макар че отстраняването ѝ се смята за малко вероятно, това подчертава колко фрагментиран е станал парламентът и колко крехко е доверието между Комисията и центристките партии.

Този път атаките идват както от радикалната левица, така и от крайната десница, обединени в целта си да отслабят Фон дер Лайен и да укрепят позициите си.

Политологът Алмут Мьолер от Европейския политически център коментира, че това е очаквано:

"Не е изненада, като се има предвид нарастващата политическа фрагментация в Европейския парламент."

А според Оливие Коста от Френския национален център за научни изследвания, основната причина е възходът на крайни сили вляво и вдясно.

13 неща, които научихме от дебата за вот на недоверие срещу фон дер Лайен

  • Критика към стила на управление на Фон дер Лайен

Коста подчертава и друга причина за напрежението, отслабеното сътрудничество между социалдемократите и християндемократите, някогашния гръбнак на парламента. Освен това, според него стилът на управление на Фон дер Лайен е твърде централизиращ и йерархичен:

"Тя наистина се възприема като министър-председател", казва Коста.

Това поражда недоволство както в парламента, така и вътре в самата Комисия.

От 2019 г. насам старата "голяма коалиция" между Европейската народна партия (ЕНП) и социалдемократите (СиД) вече не може да осигури стабилни мнозинства. Все по-често се наблюдава как ЕНП гласува заедно с крайнодесни партии по въпроси като миграция и климат.

Личните конфликти между Манфред Вебер (ЕНП) и Иратхе Гарсия (СиД) още повече затрудняват компромисите, а политическият вакуум в центъра се запълва от крайните сили.

Депутати атакуват Фон дер Лайен - председателката на ЕК води "Европа към нищото"

  • Центърът се пропуква

Въпреки че центристките партии се опитват да запазят единството си, търпението към Фон дер Лайен намалява.

Либералите се оплакват от бавно намаляване на бюрокрацията, ЕНП е недоволна от самоволните ѝ външнополитически решения, а социалдемократите и зелените гледат с подозрение на нейния завой към икономически растеж за сметка на социалните и екологичните цели.

"Политическата платформа, върху която стои Комисията, засега издържа, но вече не е стабилна", предупреждава Мьолер.

Тя обаче смята, че Фон дер Лайен може да използва вотa в своя полза, за да сплоти коалицията и да наложи дисциплина в редиците.

"Европа е изправена пред най-голямата опасност от десетилетия"

  • Демократична жизненост или риск от дестабилизация?

Политологът Коста определя ситуацията като двустранна:

"Вотът е доказателство, че демокрацията в ЕС е жива, но само до момента, в който напрежението не стане прекалено голямо и системата не се дестабилизира."

Днес Европейският парламент ще реши съдбата на Фон дер Лайен. Според анализаторите тя няма да подаде оставка и няма да бъде отстранена, за мнозина тя все още е най-добрият възможен вариант.

"След всичко, кой би бил алтернативата?", пита Коста.

Въпреки това мащабът на "анти"-гласовете ще бъде показателен за отслабващата връзка между Комисията и парламента. Колкото по-тесен е резултатът, толкова по-голямо ще бъде напрежението в предстоящите дебати за бюджета, търговията и климата.

За Урсула фон дер Лайен балансът върху тънката политическа нишка тепърва продължава.

Източник: Deutsche Welle    
