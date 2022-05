Укриващ се в „Азовстал" помоли Илон Мъск за помощ

Е дин от бойците, укриващите се в обсадения от руските сили стоманодобивен завод „Азовстал“ в Мариупол, призова милиардера Илон Мъск да помогне за евакуацията им, предаде Ройтерс.

Много от цивилните, които се намираха на територията на завода, бяха евакуирани през изминалата седмица след споразумение с Русия. Двете страни все още не са достигнали до договорка за свободното изтегляне на украинските войници, останали в завода.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.