"Опитите на врага се провалиха": Украйна все още контролира източния град Часов Яр

У краинските сили продължават да контролират град Часов Яр в Източна Украйна въпреки опитите на руските войски да пробият отбраната им, заяви началникът на Въоръжените сили на Украйна ген. Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс.

"Часов Яр остава в наши ръце, всички опити на врага да проникне в населеното място се провалиха", написа генералът в социалната мрежа "Телеграм".

Вчера руската осведомителна агенция РИА Новости съобщи, като се позова на официален представител, че войските на Русия се влезли в покрайнините на града. Москва отдава важно значение на превземането на това населено място, защото смята, че то осигурява добър плацдарм на украинските сили за провеждане на операции в тази зона на фронта.

Падане на Часов Яр, тежко укрепен град с предвоенно население от 12 200 души, разположен западно от превърнатия в развалини и окупиран от руските сили град Бахмут, би било сериозно поражение за Украйна, отбелязва Ройтерс.

Latest update from #Ukraine war as of today Apr. 6 from different fronts including #Crimea , #Avdiivka , Kyiv, Lviv, Sevastopol, Kharkiv and Kherson front update. Russians successfully penetrated the eastern part of the Chasov Yar despite AFU resistance. https://t.co/f3lFCWrmM7

Войските на Москва настъпват в Източна Украйна, след като през февруари превзеха украинския бастион Авдеевка.

Войниците на Киев се опитват да се окопаят, изправени пред дългосрочен недостиг на артилерийски снаряди заради блокирането на американската военна помощ в Конгреса.

The situation in Chasov Yar.

Assault units continue to crush the enemy from the southeast and northeast, knocking out the enemy in forest areas from fortified strongholds. Hot.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/pZkhhqeRXy