Украйна ще продава ток на ЕС от 30 юни

О т 30 юни ЕС и Украйна започват търговия с ток, съобщи днес еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон.

Тя отбеляза, че през март спешно електропреносните системи на Украйна и Молдова бяха свързани с европейската мрежа.

The European Network of Transmission System Operators for Electricity have announced that electricity trade between #Ukraine & the #EU will start on 30 June!



I welcome this development that follows the successful emergency #synchronisation of the 🇺🇦&🇲🇩grids with Europe in March.