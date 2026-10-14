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Десетки песни, генерирани от изкуствен интелект, заляха норвежкия конкурс за „Евровизия“

Десетки от изпратените 1500 песни за норвежкия подбор за „Евровизия“ са били изцяло генерирани от изкуствен интелект, съобщиха организаторите от NRK, напомняйки, че подобни композиции са строго забранени от правилата

14 октомври 2026, 15:51
Десетки песни, генерирани от изкуствен интелект, заляха норвежкия конкурс за „Евровизия“
Източник: iStock

Н орвежката обществена медия NRK е получила около 1500 песни за конкурса Melodi Grand Prix 2027, чрез който страната избира участника си в „Евровизия", съобщи онлайн изданието Thateurovisionsite.com. Оказва се обаче, че десетки от тези предложения вероятно са изцяло генерирани от изкуствен интелект (ИИ).

Крайният срок за подаване на песни за норвежкия национален избор за „Евровизия 2027“, която ще се проведе в Бургас, изтече на 31 август. В разговор с NRK ръководителят на проекта Melodi Grand Prix Мадс Тьорклеп разкри, че се предполага, че между 30 и 50 от подадените песни са изцяло генерирани от изкуствен интелект. Това се случва въпреки правилата на конкурса, които изрично забраняват подобни композиции.

„Няма смисъл от музикален конкурс, в който компютър е свършил цялата работа“, казва Тьорклеп. Той обясни, че повечето кандидати, изпратили песни, създадени с ИИ, открито са заявили използването на тази технология, а голяма част от тези предложения са подадени от хора, които не са музиканти.

NRK не изключва използването на инструменти с изкуствен интелект в други аспекти на музикалното производство, като например за търсене на вдъхновение или при технически елементи. Тьорклеп също така отбелязва, че използването на инструменти с ИИ става все по-често срещано в норвежката музикална индустрия.

Междувременно музикалният екип на NRK, ръководен от Тарей Стрьом, продължава да разглежда подадените предложения, за да избере песните, които ще се състезават в Melodi Grand Prix 2027. NRK все още не е обявила формата и датата на конкурса за следващата година.

Норвегия избира представителя си на „Евровизия“ чрез Melodi Grand Prix повече от 60 години. Единствената година, в която конкурсът не се е провеждал е 2002 г., когато страната не участва в „Евровизия“, припомня Thateurovisionsite.com.

Скандинавската държава дебютира на  „Евровизия“ през 1960 г. с Нора Брокстед и песента Voi Voi, която зае четвърто място. Оттогава Норвегия е участвала 62 пъти, като в 59 от случаите се е класирала за големия финал и е печелила конкурса три пъти - през 1985 г., 1995 г. и 2009 г.

При последното си участие Норвегия беше представена от Йонас Лов с песента Ya Ya Ya. След като премина успешно през етапа на квалификациите, той зае 14-то място на големия финал, като получи общо 134 точки - 115 от журито и 19 от зрителския вот.

Източник: БТА/Екатерина Антонова    
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