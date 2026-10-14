България

Стоян Колев е екстрадиран от Испания и вече е в България

Адвокатът на инфлуенсъра потвърди, че той е върнат у нас

14 октомври 2026, 16:07
Стоян Колев
Стоян Колев   
Източник: NOVA

С тоян Колев беше екстрадиран от Испания и вече е у нас. Това става ясно от видео, публикувано в Instagram профила му, на което се вижда как инфлуенсърът слиза от самолета с белeзници на ръцете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За NOVA адвокатът на Стоян Колев потвърди, че инфлуенсърът е прибран в България днес. Сега предстои да бъде арестуван в Пазарджик, след като наруши мярката домашен арест и избяга в Испания, а вследствие на това прокуратура промени мярката му на задържане пoд стража

Припомняме, че Колев беше задържан във Валенсия. Испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес.  Арестът беше извършен по време на едно от излъчванията на инфлуенсърана живо в социалните мрежи. 

Източник: NOVA    
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