Стоян Колев е екстрадиран от Испания и вече е в България

С тоян Колев беше екстрадиран от Испания и вече е у нас. Това става ясно от видео, публикувано в Instagram профила му, на което се вижда как инфлуенсърът слиза от самолета с белeзници на ръцете.

За NOVA адвокатът на Стоян Колев потвърди, че инфлуенсърът е прибран в България днес. Сега предстои да бъде арестуван в Пазарджик, след като наруши мярката домашен арест и избяга в Испания, а вследствие на това прокуратура промени мярката му на задържане пoд стража

Припомняме, че Колев беше задържан във Валенсия. Испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Арестът беше извършен по време на едно от излъчванията на инфлуенсърана живо в социалните мрежи.