Свят

Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания

Протестиращи студенти замеряха вчера сградата на Министерството на образованието

Николай Киров Николай Киров

14 октомври 2026, 16:17
Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания
Източник: EPA/БГНЕС

Н ай-малко 40 души са арестувани, а 20 други са ранени след сблъсъци с полицията на вчерашния протест в Тирана, съобщава албанският информационен портал „Шчиптаря“.

Протестиращи студенти замеряха вчера сградата на Министерството на образованието на Албания в Тирана с тухли и бетонни блокове, а полицията отвърна със сълзотворен газ и водни оръдия, след като националната демонстрация, свързана с въпроси на образованието и социалната сфера, прерасна в насилие, предаде „Ройтерс“. Демонстрацията се проведе на фона на по-широка вълна от студентска активност в Европа, отбелязва агенцията. Във Франция ученици от гимназиите организират протести и блокади на училища от седмици, като настояват за повече учители и по-добра материална база. Те твърдят, че влошаващото се състояние на училищните сгради и препълнените класни стаи подкопават образованието.

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По информация на „Шчиптаря“ протестът пред Министерството на образованието е прераснал в деветчасова „градска партизанска война“ в центъра на Тирана. Порталът отбелязва, че демонстрацията е била „под камуфлажа на студентски протест, но спонсоризирана от (основната опозиционна) Демократическата партия на Сали Бериша“, а главните действащи лица в сцените на насилие по улиците на албанската столица са били не студенти, а маскирани лица. Според портала лицата са изпотрошили „всичко, което се изпречи на пътя им, включително банкомати“.

„Шчиптаря“ отбелязва, че протестът е ескалирал, когато няколко маскирани лица са влезли в сградата на община Тирана в центъра на града и са запалили димки на първия етаж. Вандалски прояви са регистрирани на различни места из града, включително палежи на пазара в квартал Пазари и Ри и близо до сградата на Прокуратурата на Тирана.

Исканията на протестиращите не бяха посочени ясно, отбелязва медията. Въпреки че беше представен като протест на студенти срещу условията, в които се намира образованието в страната, в демонстрацията взеха участие протестиращи от т. нар. „Фламинго революция“, както и опозиционни депутати, включително зетят на Сали Бериша – Ямарбър Малтези.

Т. нар. „Фламинго революция“ са продължаващи вече над 130 дни демонстрации в Албания срещу планиран луксозен курорт, подкрепен от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Това, което започна на 31 май като протести срещу проекта за курорта в Звърнец, се превърна в по-широки антиправителствени протести и привлече широко международно медийно внимание.

Сред ранените са седем полицейски служители, двама журналисти, осем протестиращи, трима случайно преминаващи граждани. „Шчиптаря“ информира и за ранен представител на дипломатическия корпус, чиято националност не се съобщава. 

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Първоначално протестиращи скандираха „оставка“, „революция“, „дойде ви краят“ на мирен протест пред Министерството на образованието, но по-късно яйца, коктейли „Молотов“, камъни и топове тоалетна хартия бяха хвърлени по посока на сградата. С боя върху ведомството бяха изписани и думите „срам“, „махайте се“, „тук решаваме ние“. По-късно прозорци на сградата бяха счупени от хвърлени по тях тротоарни плочки, а група протестиращи изкъртиха метални решетки и разбиха входа на министерството, след което полицията се намеси със сълзотворен газ, водно оръдие и лютив спрей.

Силите на реда успяха да изтласкат демонстрантите надалеч от сградата на ведомството, но според информация на портала протестиращите, разделени на две групи, са продължили да влизат в сблъсъци с полицията, която отново е използвала вода и сълзотворен газ, за да ги отдалечи от сградата.

Впоследствие лица са започнали палежи на магазини в близост, като според „Шчиптаря“ финансова институция е била напълно разрушена.

Лидерът на Демократическата партия на Албания Сали Бериша, цитиран от „Евронюз“ Албания, осъди късно снощи това, което определи като насилие на полицаи спрямо протестиращи в Тирана. Той призова гражданите, родителите и поддръжниците на опозицията да се присъединят към днешния протест на студенти.

Албанският вътрешен министър Ервин Демо също реагира след протеста, който беше съпроводен със сблъсъци и щети върху обществена и частна собственост, информира „Евронюз“ Албания. Той осъди насилието над служители на реда, като подчерта, че всяка тяхна намеса трябва да бъде законна, необходима и пропорционална.

Демо определи събитията пред Министерството на образованието като тревожни и изрази най-добри пожелания за бързо възстановяване на всички пострадали лица, независимо дали са протестиращи, граждани, журналисти или полицаи. Той обяви, че отговорните институции ще публикуват пълен и проверен брой на пострадалите лица.

Междувременно от полицията съобщиха, че във връзка с появили се в социалните мрежи клипове, на които се вижда ескортирано от служители на реда 19-годишно момче, с ранен крак, четирима полицаи и полицейски началник са били отстранени от длъжност и срещу тях е било започнато дисциплинарно разследване. Проверките по случая продължават.

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В изявление, публикувано в социалните мрежи, студенти заявиха вчера, че няма да присъстват на днешните учебни занятия като форма на протест с цел привличане на внимание върху представените от тях искания и оказване на натиск върху властите да отговорят, отбелязва „Албейниън дейли нюз“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Магдалена Димитрова    
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