Любопитно

„Хубава жена“ срещу „Не се продава“: Скандал между Кели Кларксън и бутик в Ню Йорк

Певицата обвини служител в високомерие, но магазинът твърди, че всичко е неразбирателство около експонат за 15 000 долара

14 октомври 2026, 14:08
„Хубава жена“ срещу „Не се продава“: Скандал между Кели Кларксън и бутик в Ню Йорк
Източник: Getty Images

Т рикратната носителка на „Грами“ Кели Кларксън разпали истинска онлайн буря, след като публично съсипа от критика бутиков магазин за куриози в Бруклин. Изпълнителката обвини персонала, че се е държал с нея високомерно и пренебрежително, подхождайки с предположението, че тя не може да си позволи предлаганите стоки, пише NBC News.

Кларксън сравни преживяното с емблематичната сцена от филма „Хубава жена“, в която героинята на Джулия Робъртс е изгонена от луксозен магазин, и предупреди последователите си в социалната мрежа X: „Ако обичате да се държат с вас като с героинята на Джулия Робъртс, това е вашето място. Уау, човек, ти си пълен идиот и току-що изпусна огромна продажба“.

Думите на звездата веднага предизвикаха вълна от негативни коментари и отрицателни оценки за малкия магазин Art of Play.

Скандалът с механичната птица

От магазина бързо излязоха с официално изявление, опитвайки се да потушат напрежението. Според тях Кларксън е поискала да купи „Моли“ - уникална механична пееща и танцуваща птица (автоматон), която обаче не била за продан, тъй като се използвала като талисман и реквизит за фокуси. Собствениците изразиха съжаление, че певицата се е почувствала засегната, но отбелязаха, че е било „сюреалистично“ малкият им бизнес изведнъж да бъде нападнат от 8 милиона души.

Кели Кларксън обаче не замълча и категорично обвини магазина в лъжа. Тя разкри точния си разговор със служителя: „Целият разговор, в който ви попитах дали се продава, посочвайки табелката с цена на стената, ли не се е случил? Изгледахте ме от горе до долу и с снизходителен тон ми казахте: „Да, продава се, но струва 15 000 долара, така че ако искате, мога да ви намеря нещо по-евтино“. Страхотен магазин, но това, че сте малък бизнес, не ви дава право да се държите с хората като с по-нисша класа“.

Версията на магазина

В последващо изявление от Art of Play обясниха, че са предложили на Кларксън подобен механизъм, изработен от майстори в Германия на цена от 2000 долара, но тя не изчакала да го види и си тръгнала. От магазина заявиха, че са се свързали директно с певицата, за да изгладят недоразумението, завършвайки с закачка към един от най-големите ѝ хитове: „Както казва една известна певица: „Това, което не те убива, те прави по-силен“.

Случаят предизвика остра дискусия в мрежата относно това дали известните личности трябва да използват огромната си аудитория срещу малки бизнеси и доколко потребителите все още се сблъскват с предразсъдъци в магазина въз основа на външния си вид.

Източник: NBC News    
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