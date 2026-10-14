България

СО спечели делото за чистенето на „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“

Окончателното съдебно решение за Зона 1 отваря пътя на Столичната община към обявяването на нова обществена поръчка

Николай Киров Николай Киров

14 октомври 2026, 15:45
СО спечели делото за чистенето на „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“
Източник: СО

“С това решение Върховният административен съд доказа, че нашата последователна позиция бе юридически и икономически издържана. Ние отказахме да подпишем дългосрочни договори при условията на монопол и оферти с цена, надвишаваща неколкократно пазарната логика. Не се огънахме пред натиска и доказахме, че Столичната община ще определя правилата в интерес на гражданите, а няма да приема изнудване“. 

Това заяви кметът  на София Васил Терзиев, след като днес Столичната община спечели окончателно съдебния спор за прекратяването на обществената поръчка за сметосъбиране и почистване в Зона 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“). 

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Окончателното съдебно решение за Зона 1 отваря пътя на Столичната община към обявяването на нова обществена поръчка за районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“. В новия конкурс ще бъдат заложени още по-високи изисквания за качество, задължителна модерна техника, повече механизирано чистене и завишени санкции при неизпълнение. 

От Столичната община подчертават, че сметосъбирането и почистването в Зона 1 и Зона 7 и към момента се извършват регулярно, по график и без риск за чистотата.

С Решение от 14.10.2026 г. Върховният административен съд (ВАС) потвърди, че действията на общинската администрация са напълно законосъобразни и в защита на обществения интерес и парите на софиянци. Очаква се окончателното произнасяне на ВАС и по казуса за Зона 7 (районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица” - център).

Решението на ВАС е логично продължение на актовете на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от август тази година, с които също бе потвърдено прекратяването на процедурите за Зона 1 и Зона 7. В своите мотиви КЗК изрично посочи, че Общината правилно е упражнила правото си на оперативна самостоятелност, за да гарантира реална състезателност и ефективно разходване на публичния ресурс. 

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Припомняме, че при провеждането на Мегапоръчката за чистотата на София, след отстраняването на участници с непрозрачни оферти, в Зона 1 и Зона 7 остана по един кандидат, чиито ценови предложения се оказаха прекомерно високи. Вместо да обвърже столицата с неизгодни 5-годишни договори, Столичната община прекрати процедурата и временно осигури обслужването чрез анекси на цена от 209 лв./тон – сума, която е почти два пъти по-ниска от исканите от кандидатите над 340–370 лв./тон.

Редактор: Николай Киров
Източник: СО    
Столична община Върховен административен съд София
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