Жена и 14-годишният ѝ син са обвинени за убийство в Димитровград

Ж ена на 32-годишна възраст и 14-годишният ѝ син са обвинени за умишленото убийство на 67-годишен мъж в Димитровград, съобщиха от Окръжната прокуратура в Хасково.

Според обвинението престъплението е извършено на 12 октомври. Жената е обвинена, че в съучастие със сина си, като подбудител и помагач, го е склонила да умъртви мъжа. На момчето е повдигнато обвинение, че е нанесло прободна рана в сърдечната област на мъжа, вследствие на което той е починал.

Ужас в Димитровград: Откриха тяло на мъж в багажника на катастрофирала кола

Тялото на мъжа беше открито през нощта на 12 срещу 13 октомври в багажника на автомобил след катастрофа в димитровградския квартал „Марийно“. По-късно бяха задържани жената и непълнолетният ѝ син.

В постановлението за привличане като обвиняем е посочено, че момчето е навършило 14 години и е могло да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Жената е задържана за срок до 72 часа, а момчето - до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои прокуратурата да внесе в съда искания за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата.