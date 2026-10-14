РСМ поиска екстрадиция на Ива Михайлова, но България отказва

Н а 13 октомври в 19:38 ч. в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС) е получено съобщение от ИНТЕРПОЛ - Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова. Тя е българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония.

В съобщението е уточнено, че Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение и срещу нея е издадена заповед за арест от Съда в Кочани от същата дата – 13 октомври 2026 г., посочват от ДМОС.

Към настоящия момент няма издаден червен бюлетин за Михайлова.

Ива Михайлова е обявена за международно издирване: Ще я предаде ли България на РСМ и как се стигна дотук?

От страна на българските власти не са предприети действия по установяване местонахождението на лицето на територията на България.

ДМОС подчертава, че според чл. 25, ал. 4 от Конституцията на Република България „Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.“

Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража

Чл. 6, ал. 1а от Европейската конвенция за екстрадиция гласи: „Всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани.“

Припомняме, че през октомври 2025 г. Ива Михайлова пострада тежко при челен сблъсък край Кочани в Северна Македония, при който загина водачът на другия автомобил, а тя получи сериозни гръбначни травми. Срещу нея бе повдигнато обвинение за причиняване на катастрофата със смъртен случай, като властите в Скопие ѝ отнеха личните документи и ѝ наложиха забрана за напускане на страната.

Михайлова и нейните близки категорично отхвърлят обвиненията и твърдят, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, а от организацията „Фондация Македония“ съобщиха за упражняван натиск и процесуални нарушения от страна на македонските правоохранителни органи.

В продължение на месеци младата жена настояваше да ѝ бъде разрешено специализирано лечение в България заради влошеното ѝ здравословно състояние след катастрофата, при която тя също е пострадала. На 12 октомври стана ясно, че тя вече се намира на българска територия и предстои да премине през подробни медицински прегледи в болница „Пирогов“.