Храна за ума: 5 суперхрани за памет и концентрация

В ашият мозък влияе върху апетита ви, начина, по който реагирате на храната, и това дали се чувствате сити. Тази връзка обаче работи и в обратната посока: това, което ядете, може пряко да повлияе върху начина, по който функционира мозъкът ви, пише The Independent.

Затова, когато учите за изпити, или накрая се явявате на тях, или когато трябва да сте много концентрирани в работата си, се нуждаете от питателна храна, за да може мозъкът ви да даде най-доброто от себе си. Ето няколко практични съвета кога и какво да ядете по време на изпитната сесия и на важни периоди в работата.

Да, трябва да закусвате

Колко ядете и кога го правите може да повлияе върху начина, по който мислите, чувствате се и се представяте през деня. Изследванията показват, че тийнейджърите, които редовно закусват, имат по-добър успех в училище от онези, които пропускат закуската.

Но качеството също е от значение. Това означава да избирате храни от различни хранителни групи, като имате предвид препоръчителните порции.

Здравословната и балансирана закуска може да изглежда като две бъркани яйца върху пълнозърнест тост с авокадо или кисело мляко с нарязан банан и ¼ чаша неподсладено мюсли и ядки.

Не забравяйте междинните хранения

Точно както мускулите ви се нуждаят от гориво по време на тренировка, така и мозъкът ви се нуждае от енергия по време на продължително умствено усилие. Когато учите дълго време, редовните междинни хранения, като шепа ядки, ябълка или оризови сухари с хумус, са много полезни.

Гладът може да повлияе и върху настроението ви, правейки ви раздразнителни. Когато сте гладни, сте по-малко способни да научавате или да възпроизвеждате информация. Но прекаленото преяждане също може да попречи на концентрацията.

Затова се стремете да бъдете приятно сити, вместо прекалено гладни или неприятно преяли. Забавянето на темпото, вземането на пълноценна почивка за хранене и слушането на тялото ви могат да ви помогнат да разберете кога сте се заситили.

Нервите и стресът могат да разстроят стомаха на някои хора и може да бъде изкушаващо да пропуснете хранене. Внимание: опитайте се вместо това да приемате храни, които харесвате, но в малки количества. Не опитвайте внезапно нещо ново, тъй като това също може да предизвика гадене.

Поддържането на дългосрочни здравословни хранителни навици успоредно с рутината ви за учене е по-важно за вашите академични резултати, и за цялостното ви здраве, отколкото това какво ядете в един конкретен ден.

Все пак има някои храни, които са изключително полезни за здравето на мозъка, включително за концентрацията и запомнянето на информация.

Вижте кои са петте храни в помощ на мозъка в нашата галерия.

Какво друго можете да направите за мозъка си

Храната е само една част от грижата за мозъка ни, има и много други неща, които можете да направите за неговото здраве.

Освен физическата защита, като носенето на каска при каране на велосипед, тротинетка или кънки осигуряването на достатъчно сън (поне осем до десет часа за тийнейджърите) позволява на мозъка ви да изпраща сигнали правилно, помага да възпроизвеждате спомени и информация по-бързо и да управлявате стреса по-добре. Използването на енергийни напитки, за да останете будни, няма да замени тези ползи.

Пушенето и вейпингът (електронните цигари) също могат да повлияят отрицателно на паметта, докато пиенето на алкохол може да намали способността за образуване на нови мозъчни клетки. Така че те е най-добре да се избягват, особено по време на изпити.