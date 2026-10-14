Виждали ли сте я? Издирват изчезнало 17-годишно момиче в Сливен (СНИМКА)

Р айонното управление на МВР в Сливен издирва 17-годишната Ивелина Миленова Димитрова, която е напуснала дома си в града на 11 октомври и оттогава е в неизвестност, съобщиха от полицията.

Момичето е високо около 160 см, със слабо телосложение, продълговато бяло лице, кафяви очи и дълга кестенява коса.

От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на момичето, да подадат сигнал на телефон 112, на тел. 044 644 311 или на 0898 460 048 – Динко Динев, служител в РУ-Сливен. Информация може да бъде предоставена и в най-близкото поделение на МВР.