Любопитно

Мечо Пух става на 100 години, а Великобритания иска мечето си обратно

Оригиналното мече и приятелите му се намират в Нюйоркската обществена библиотека против волята на някои британски почитатели, които смятат, че е време да се завърнат у дома

14 октомври 2026, 15:45
Мечо Пух става на 100 години, а Великобритания иска мечето си обратно
Източник: iStock/Getty Images
  • По повод 100-годишнината на книгата „Мечо Пух“ британски почитатели, подкрепени от кралица Камила, отново настояват оригиналните играчки да се завърнат от Нюйоркската обществена библиотека във Великобритания.
  • Мечо Пух и приятелите му са подарени от А. А. Милн на американския му издател през 1947 г., а по-късно са дарени на библиотеката, където са изложени от края на 80-те години.
  • Предишни опити за връщането им, включително с намесата на британски премиери и американски президенти, са неуспешни. Британското кралско семейство вече предлага на играчките да гостуват в Бъкингамския дворец или замъка Уиндзор.

Имало едно време, много, много отдавна, едно истинско плюшено мече на име Мечо Пух. То живеело близо до малка гора в Англия заедно с едно истинско малко момче на име Кристофър Робин Милн.

После Мечо Пух предприел много дълго пътуване, защото точно това правят мечетата, когато издателите ги помолят. Пътуването се превърнало в престой и сега той живее в стъклена витрина в Нюйоркската обществена библиотека, която много държи да го задържи.

Но днес книгата му, която също се казва „Мечо Пух“, навършва 100 години, а някои хора във Великобритания, които много го обичат, искат той да се завърне у дома.

Ох, пак неприятности.

Измина цял век, откакто на 14 октомври 1926 г. А. А. Милн публикува първия сборник с истории, вдъхновени от малката плюшена компания на сина му. Оттогава Мечо Пух е обичан като пухкав, утешителен и типично английски символ.

Великобритания отбелязва годишнината със специални издания на книгите, възпоменателни пощенски марки, комплекти LEGO и официално одобрено продължение, озаглавено „Едно малко момче и неговото мече“.

За някои обаче отсъствието на самото мече помрачава донякъде празника и те подновиха кампанията, която продължава от десетилетия, за връщането от Ню Йорк на истинските Мечо Пух, Прасчо, Йори, Тигър и Канга.

Или поне за гостуване. Ако мечето Падингтън може да стигне от най-мрачните кътчета на Перу до Лондон, разсъждават те, какво пречи на Мечо Пух да се измъкне от САЩ?

Кристофър Робин Милн почина през 1996 г. на 75-годишна възраст. Но преди две години Гайлс Брандрет, писател и приятел на Кристофър, пътува до Ню Йорк като пратеник на кралица Камила с надеждата да уреди престой на 105-годишните плюшени емигранти в Бъкингамския дворец по случай годишнината.

Библиотеката отказала да отстъпи, позовавайки се на възрастта на играчките и на способността им да привличат десетки хиляди посетители всяка година, разказа Брандрет.

„Би било прекрасно, ако се случи, но не виждам това да стане скоро. Сега топката наистина е в полето на Нюйоркската обществена библиотека“, каза той. 

Библиотеката не отговори на запитване за коментар, но и преди е устоявала на настойчиви призиви от най-високо равнище. През годините опитите за връщането на Пух у дома са довели до въпроси в парламента, резолюции в Конгреса, призиви от министър-председатели и посредничество от двама президенти. През 1998 г. те предизвикаха и гневна реч на тогавашния кмет на Ню Йорк Руди Джулиани.

Сега призивите идват от Камила, която по-рано тази година лично посети библиотеката при кралска визита.

От двореца отказаха да коментират разговорите на кралицата с представители на библиотеката. Потвърдиха единствено, че тя е събрала отново старата Канга с реплика на Ру, много малък член на колекцията на семейство Милн.

Истинският Мечо Пух е 51-сантиметрово мече от плюш, произведено от британската компания Farnell и купено от универсалния магазин Harrods през 1921 г. за първия рожден ден на Кристофър. От края на 80-те години то е изложено заедно с приятелите си като част от обширната колекция „Съкровища“ на библиотеката.

Играчките не са били откраднати, отвлечени, продадени на търг от Sotheby’s или препродадени от алчни колекционери в eBay.

А. А. Милн, със съгласието на вече порасналия Кристофър, ги подарил на американския си издател за рекламно турне през 1947 г. Четири десетилетия по-късно издателят ги дарил на библиотеката. Там те са в добра компания, редом с бюрото на Чарлз Дикенс и първо издание на „Платон“.

През 2016 г. специалисти по консервация освежили играчките, а библиотеката документирала работата им в Instagram.

Но безупречната история на собствеността им и луксозният им живот в Ню Йорк никога не са удовлетворявали привържениците на Пух, които смятат, че Пето авеню е твърде далеч от Гората на стоте акра.

„Точно както гърците искат обратно мраморните скулптури на Елгин, така и ние искаме да си върнем нашия Мечо Пух заедно с всичките му прекрасни приятели“, заяви през 1998 г. в Камарата на общините Гуинет Дънууди, депутатка от Лейбъристката партия.

Предложението на Дънууди правителството да повдигне въпроса пред американците постави началото на официалните усилия за връщането на „Петорката на Пух“, както тя нарече играчките. Тогавашният британски премиер Тони Блеър тъкмо беше пристигнал във Вашингтон за разговори с президента Бил Клинтън. Репортерите бяха подготвили удобни въпроси, от онези, които човек може да подхвърли като мека топка, или плюшена играчка.

Блеър заяви пред предаването „Good Morning America“ на ABC, че въпросът няма да бъде сред основните теми в дневния ред. По-късно негов говорител уточни, че позицията на правителството е, че американците ще се грижат подобаващо за остаряващите играчки.

Според съобщенията Клинтън казал, че загубата им би била „непоносима“. Говорителят на Държавния департамент Джеймс Рубин заяви, че САЩ няма да заемат позиция по въпроса, тъй като играчките са частна собственост. Той също така отрече някога да е „омаловажил въпрос с такава значимост“, използвайки игра на думи с името на Пух.

Родената в Бронкс демократка Нита М. Лоуи внесе резолюция в Конгреса за запазването на животинките там, където се намираха. Джулиани се появи в библиотеката пред репортери, за да заяви, че те са по-добре в САЩ, отколкото във Великобритания.

„Мечо Пух е пример за най-доброто в имиграцията“, каза кметът според публикация във „Вашингтон Пост“, докато държеше мечето с ръце в бели ръкавици. „Хей, Пух,  имаш ли зелена карта?“, попита той.

И така, нищо не се случи, нещо, което често става след много официална суматоха. Както би казал Йори, ако някой изобщо си беше направил труда да го попита, а това никой никога не прави, резултатът беше горе-долу очакван.

Но усилията не спряха.

Години по-късно премиерът Дейвид Камерън повдигна въпроса по време на среща с президента Барак Обама. Според съобщенията съветник в Овалния кабинет се обадил на директора на библиотеката Антъни Маркс, за да попита дали двамата лидери могат да обявят на съвместната си пресконференция, че играчките ще се завърнат у дома.

Брандрет, който интервюирал Маркс, разказва случката в новата си биография на Милн, озаглавена „Някъде там, едно момче и едно мече“.

„Не разбирате! Говоря от името на президента на Съединените щати“, казал съветникът. 

„Вие не разбирате. Аз съм президентът на Нюйоркската обществена библиотека и отговорът е НЕ, отвърнал Маркс. 

Според Брандрет този отказ убедил британските почитатели на Пух да опитат по-мек подход, от който се надяват някой ден да има резултат. Кралят и кралицата са предложили на Пух и приятелите му стая в Бъкингамския дворец или в замъка Уиндзор, когато пожелаят да гостуват.

„Това не е кампания. Това е покана“, каза Брандрет. 

И така поканата продължава да е в сила. А Мечо Пух продължава да седи замислено, точно както обикновено правят много старите мечета в много хубави стъклени витрини.

Източник: The Washington Post    
Великобритания Нюйоркска обществена библиотека Плюшени играчки Дипломатически спор Културно наследство Завръщане у дома Кристофър Робин Мечо Пух
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

РСМ поиска екстрадиция на Ива Михайлова, но България отказва

РСМ поиска екстрадиция на Ива Михайлова, но България отказва

Силвестър Сталоун: Сватбата на дъщеря ми е толкова скъпа, че няма да се пенсионирам

Силвестър Сталоун: Сватбата на дъщеря ми е толкова скъпа, че няма да се пенсионирам

Украйна с контранастъпление, освободи 277 кв. км.

Украйна с контранастъпление, освободи 277 кв. км.

„Американски COVID-19“ завладява Европа: Кой е симптомът, който го издава и има ли ваксини в България?

„Американски COVID-19“ завладява Европа: Кой е симптомът, който го издава и има ли ваксини в България?

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 10 часа
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 10 часа
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 9 часа
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След близо 40 години пауза: Формула 1 се завръща в Африка

След близо 40 години пауза: Формула 1 се завръща в Африка

Любопитно Преди 20 минути

След близо 40-годишно отсъствие Формула 1 се завръща на африканския континент с 10-годишен договор за провеждане на Гран при в Руанда, сбъдвайки дългогодишна мечта на седемкратния шампион Люис Хамилтън

Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания

Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания

Свят Преди 1 час

Протестиращи студенти замеряха вчера сградата на Министерството на образованието

Стоян Колев

Стоян Колев е екстрадиран от Испания и вече е в България

България Преди 1 час

Адвокатът на инфлуенсъра потвърди, че той е върнат у нас

Валентин Кънев: Данъкът върху свръхпечалбите може да ограничи инвестициите в нефт и газ у нас

Валентин Кънев: Данъкът върху свръхпечалбите може да ограничи инвестициите в нефт и газ у нас

България Преди 1 час

Проучването е изключително рисков бизнес, а местните компании са малки и работят с ограничени количества

Украинският президент Володимир Зеленски и британският министър-председател Анди Бърнам се поздравяват в кулоарите на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Зеленски пристигна във Великобритания за срещи с крал Чарлз III и британския премиер

Свят Преди 1 час

Първият транш от военната помощ е планиран за експресна доставка на фона на засиления натиск от Вашингтон

Десетки песни, генерирани от изкуствен интелект, заляха норвежкия конкурс за „Евровизия“

Десетки песни, генерирани от изкуствен интелект, заляха норвежкия конкурс за „Евровизия“

Любопитно Преди 1 час

Десетки от изпратените 1500 песни за норвежкия подбор за „Евровизия“ са били изцяло генерирани от изкуствен интелект, съобщиха организаторите от NRK, напомняйки, че подобни композиции са строго забранени от правилата

СО спечели делото за чистенето на „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“

СО спечели делото за чистенето на „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“

България Преди 1 час

Окончателното съдебно решение за Зона 1 отваря пътя на Столичната община към обявяването на нова обществена поръчка

Жена и 14-годишният ѝ син са обвинени за убийство в Димитровград

Жена и 14-годишният ѝ син са обвинени за убийство в Димитровград

България Преди 2 часа

На момчето е повдигнато обвинение, че е нанесло прободна рана в сърдечната област на мъжа

ГДБОП с акция в Костинброд заради злоупотреби с обществени поръчки, открити са пари и луксозни имоти

ГДБОП с акция в Костинброд заради злоупотреби с обществени поръчки, открити са пари и луксозни имоти

България Преди 2 часа

Шест години затвор за мъж, предложил 400 лева подкуп на полицай

Шест години затвор за мъж, предложил 400 лева подкуп на полицай

България Преди 3 часа

Той искал да избегне проверка на пътя, въпреки че никога не е имал шофьорска книжка. Съдът му наложи и глоба от 7000 евро

Храна за ума: 5 суперхрани за памет и концентрация

Храна за ума: 5 суперхрани за памет и концентрация

Любопитно Преди 3 часа

Вашият мозък влияе върху апетита ви, начина, по който реагирате на храната, и това дали се чувствате сити. Тази връзка обаче работи и в обратната посока: това, което ядете, може пряко да повлияе върху начина, по който функционира мозъкът ви

Доналд Тръмп

Тигри, лъвове и политически врагове: Тръмп заля Truth Social с AI видеа

Свят Преди 3 часа

Американският президент сподели в Truth Social клип, в който прогонва тигър и се прегръща с него, часове след като публикува кадри от фаталната атака

„Хубава жена“ срещу „Не се продава“: Скандал между Кели Кларксън и бутик в Ню Йорк

„Хубава жена“ срещу „Не се продава“: Скандал между Кели Кларксън и бутик в Ню Йорк

Любопитно Преди 3 часа

Певицата обвини служител в високомерие, но магазинът твърди, че всичко е неразбирателство около експонат за 15 000 долара

<p>Франция&nbsp;поиска мораториум на ударите в Черно море</p>

Франция осъди атаките срещу кораби край България и Румъния, поиска мораториум на ударите в Черно море

Свят Преди 3 часа

Париж определи нападенията като нарушение на международното право

Бизнесът пише учебното съдържание: Какво учи България от швейцарското дуално обучение

Бизнесът пише учебното съдържание: Какво учи България от швейцарското дуално обучение

България Преди 3 часа

Екшън в София: 21-годишен открадна мотор и избяга от полицията след гонка

Екшън в София: 21-годишен открадна мотор и избяга от полицията след гонка

България Преди 3 часа

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа

Всичко от днес

От мрежата

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Октомврийски слани в следващите дни

sinoptik.bg
1

Сняг покри високите планини

sinoptik.bg

Кафявите ботуши: Есенната инвестиция, която звездите обожават и как да ги носим

Edna.bg

Племенникът на Доли Партън отрича, че иска да унищожи наследството ѝ

Edna.bg

Екстрадираха Стоян Колев от Испания, инфлуенсърът пристигна в България (ВИДЕО)

Nova.bg

България е получила искането на Северна Македония за арест и екстрадиция на Ива Михайлова

Nova.bg