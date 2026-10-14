Тигри, лъвове и политически врагове: Тръмп заля Truth Social с AI видеа

Доналд Тръмп публикува в Truth Social видео, генерирано от ИИ, в което прогонва тигър и си играе с него, часове след като сподели кадри от смъртоносно нападение на тигър във Великобритания.

В други клипове Тръмп е представен като лъв, който побеждава враговете си, а политическите му опоненти са сравнени с хиени и чакали.

Публикациите продължават поредицата от провокативни ИИ изображения и видеа на президента, сред които спорният клип, представящ го като Исус Христос, който предизвика критики и впоследствие беше изтрит.

Президентът Доналд Тръмп публикува в Truth Social видео, генерирано от изкуствен интелект (ИИ), на което преследва тигър и си играе с него, пише Силадитя Рай за Forbes . Това стана част от поредица късни нощни публикации, часове след като той сподели реални кадри от смъртоносно нападение на тигър срещу мъж, влязъл в заграждението на животното в парк за диви животни в Северна Англия.

Публикацията в Truth Social, споделена малко преди полунощ, съдържа видео, генерирано от изкуствен интелект, което изглежда пародира кадрите от нападението на тигър във Великобритания. Вместо това обаче на него Тръмп прогонва голямата котка и игриво се боричка с нея.

Видеото завършва с прегръдка между Тръмп и тигъра, докато на заден план звучи песента „The Lion Sleeps Tonight“.

В последваща публикация Тръмп сподели още едно видео, в което се сравнява с лъв. Животното е показано как се бие с хиени, докато разказвач обявява, че то е „царят на джунглата“.

Клипът редува кадри от речи на Тръмп с изображения на демократи като бившия президент Барак Обама, бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси и губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм. Междувременно разказвачът говори за „чакали, хиени… които лаят по него и му се присмиват“.

Видеото завършва с думите на разказвача: „От време на време лъвът трябва да покаже на чакалите кой е всъщност.“

След полунощ президентът публикува още поредица от клипове. Сред тях има видео, в което разказвач твърди, че Бог е провъзгласил Тръмп за „пазител“ на света, а опонентите му са наречени „усойници“ и „вълци“.

Какво знаем за по-ранните видеоклипове на Тръмп с нападения на животни?

Видеото с тигъра, генерирано от изкуствен интелект и публикувано без надпис, се появи часове след като Тръмп сподели оригиналния запис на смъртоносното нападение в парка за диви животни „Йоркшир“ край Донкастър, Англия, с текста: „Никога не си играйте с природата!“.

След това президентът публикува още един пост с компилация от видеокадри, показващи нападения на животни срещу хора, макар че част от материала изглеждаше генериран от изкуствен интелект. Тръмп публикува тези материали следобед по време на посещението си в Аляска, където произнесе реч на предизборен митинг във Васила, на около 64 километра северно от Анкъридж.

Основен контекст

Клипът, в който Тръмп преследва тигър, е поредният пример за публикуването от негова страна на изображения и видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект, в Truth Social. Някои от тях предизвикаха сериозни противоречия.

Най-големият скандал избухна през април, когато президентът сподели изображение, генерирано от изкуствен интелект, което изглеждаше, че го изобразява като Исус Христос. Публикацията се появи на фона на открития му конфликт с папа Лъв XIV. Тя предизвика остра реакция от различни групи, включително от някои видни републиканци, и накара Тръмп да я изтрие.

В края на юли Тръмп предприе поредица от публикации, генерирани с изкуствен интелект. Те включваха заплахи срещу Иран и петролните му терминали на остров Харг, изображения на Тръмп редом с Джон Ф. Кенеди и видео, в което той е представен как „спасява“ Джордж Вашингтон.

Няколко седмици преди това президентът беше споделил 90-секундно видео, генерирано от изкуствен интелект, в което се превъплъщава в лекар, диагностициращ „синдром на обсебеност от Тръмп“ сред известните личности, които го критикуват. В клипа бяха включени дийпфейк изображения на Упи Голдбърг и Роузи О’Донъл, както и на актьорите Робърт де Ниро, Джулия Робъртс, Едуард Нортън и Джон Легуизамо.