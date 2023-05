Украйна: Русия удари Бахмут с ужасно оръжие

У крайна обвини Русия, че е атакувала обсадения Бахмут с фосфорни бомби.

На кадри от дрон, разпространени от украинската армия, се виждат пламъци като горящ бял фосфор, валящи върху града, предава Би Би Си.

Според Конвенция на ООН за определени конвенционални оръжия е забранено използването на бомби с бял фосфор в цивилни зони, като това се счита за военно престъпление.

Горящият фосфор създава бързо разпространяващи се пожари, които са много трудни за гасене.

Русия е била обвинявана и преди, че използва фосфорни бомби. Руската армия се опитва да превземе Бахмут от месеци, въпреки съмнителната му стратегическа стойност.

Десетки хиляди руски войници са загинали в сраженията за града, както според западните разузнавания, така и според ръководителя на частната военна компания „Вагнер” Евгений Пригожин, чиито бойци са основната сила, атакуваща Бахмут.

Украинското министерство на отбраната обяви, че атаката с фосфорни бомби е била насочена към "неокупирани райони на Бахмут", като руските сили продължават "да унищожават града".

Не е ясно кога точно е извършена предполагаемата атака. Но кадрите, споделени от украинските военни, изглежда заснети от дрон за наблюдение, показват високи сгради, обхванати от пламъци.

Други видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват бушуващи на земята пожари и бели облаци от фосфор, осветяващи нощното небе.

Анализ на Би Би Си на видеоклипа, локализира района точно на запад от центъра на Бахмут, близо до детска болница. Несъмнено е използван някакъв вид запалителни боеприпаси, но няма как да се каже със сигурност, че това са фосфорни бомби.

Русия беше обвинявана от Украйна за удари с такива и по време на обсадата на Мариупол в началото на войната.

Москва никога не е признавала публично, че използва бомби с бял фосфор, а миналата година прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков настоя, че „Русия никога не е нарушавала международните конвенции”, отговаряйки на обвиненията на украинския президент Володимир Зеленски.

Белият фосфор е вещество, подобно на восък, което се запалва при контакт с кислород и изпуска гъст бял дим. Химикалът е „известен със сериозността на нараняванията, които причинява”. Той гори при 800 градуса по Целзий. Освен това е изключително лепкав и труден за отстраняване и може да се възпламени отново, дори да е загасен, след като е попаднал върху човешко тяло.

Русия е страна по Конвенцията за определени видове конвенционални оръжия, която забранява използването на запалителни бомби в цивилни зони.

Същевременно обаче, въпреки ужасните щети, които нанасят, фосфорните бомби не са напълно забранени от ООН.

Те често се използват за създаване на димни завеси на бойното поле, включително при войните на САЩ в Ирак и операциите в Сирия, по данни на „Хюман райтс уоч”.

Ето какво пише в Член 2 на Конвенцията на ООН за определени видове конвенционални оръжия:

1.Забранено е при всякакви обстоятелства цивилното население, както и отделни цивилни лица или цивилни обекти, да бъдат обект на атака със запалителни оръжия.

2. Забранено е при всякакви обстоятелства, военна цел, разположена в рамките на съсредоточаване на цивилни лица, да бъде обект на нападение с въздушни запалителни оръжия.

3. Освен това е забранено военна цел в рамките на концентрация на цивилни лица, да бъде обект на нападение с невъздушни запалителни оръжия, освен когато такава военна цел е ясно отделена от концентрацията на цивилни и са взети всички възможни предпазни мерки с оглед ограничаване на запалителните ефекти върху военната цел и за избягване, и при всички случаи за минимизиране, случайна загуба на цивилен живот, нараняване на цивилни и щети на цивилни обекти.

4. Забранено е площи, покрити с гори или други растителни видове, да са обект на нападение със запалителни оръжия, освен когато такива природни елементи се използват за прикриване на бойци или други военни цели, или самите те са военни цели.

