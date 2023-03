Репортери на "Франс прес": Фосфорни боеприпаси бяха изстреляни по град Часов Яр в Украйна

З апалителни боеприпаси с бял фосфор бяха изстреляни вчера от руските сили по безлюдна местност в Часов Яр, град в непосредствена близост до Бахмут в Източна Украйна, констатираха журналисти от Франс прес (AFP), предаде БТА.

White phosphorus munitions were fired from Russian positions on an uninhabited area by the town of Chasiv Yar in eastern Ukraine, AFP journalists saw https://t.co/DE0ukVrOD5 pic.twitter.com/Z6aqzmD8Bm