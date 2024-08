Украйна е все по-близо до пълно спиране на тока

А таките на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна водят страната „все по-близо“ до пълно спиране на тока, казва един от депутатите.

(Във видеото: Има ли реален риск от ядрен инцидент в АЕЦ „Курск”)

От началото на пълномащабната инвазия Русия е нанесла щети на енергийната инфраструктура на Украйна за 13,5 млрд. паунда, изчислява Институтът на Киевската икономическа школа.

В ефира на Sky News Кира Рудик, която живее в Киев, казва, че домовете в града нямат електричество през „по-голямата част от деня“.

❗️In the coming days, there will be no electricity for 12-15 hours - @dtek_en 🤬



Due to another Russian attack on Ukraine's energy system, emergency blackouts have been introduced in 15 out of 24 regions of Ukraine pic.twitter.com/VCgbu5tT4a