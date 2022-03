Украинските бежанци вече са 660 хиляди

Около 660 хиляди души са напуснали Украйна от началото на руската инвазия и са преминали в съседни държави, съобщи днес ООН, цитирана от Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че този брой е със 100 хиляди по-голям от обявения от световната организация вчера.

„Ситуацията изглежда се е превърнала в най-голямата за века бежанска криза в Европа“, каза на брифинг в Женева Шабия Манту, говорителка на службата на върховния комисар на ООН за бежанците.

Тя призова държавите да продължат да предоставят достъп на хората, които напускат Украйна, включително и на хора от трети страни, които са принудени да бягат от насилието. „Подчертаваме, че не трябва да има дискриминация спрямо никой човек или група“, заяви Манту.

