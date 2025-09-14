Украйна удари Русия с над 360 дрона, пожар пламна в петролна рафинерия

У крайна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в петролна рафинерия в руския северозападен град Кириши, предаде Ройтерс, като се позова на руските власти.

Не се съобщава за пострадали при украинското нападение.

Зеленски: Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия

Докато големите сили обсъждат как да се сложи край на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, сраженията с дронове ескалират, коментира британската новинарска агенция.

Руски дронове бяха свалени във въздушното пространство на Полша, а Украйна нанесе удари срещу нефтопреработвателни заводи и нефтопроводи в Русия, която е вторият по големина износител на петрол в света.

Руски дрон е нарушил въздушното пространство на Румъния

Министерство на отбраната на Русия заяви, че руските сили за противовъздушна отбрана през последната нощ са прехванали най-малко 361 дрона, четири управляеми авиационни бомби и реактивен снаряд от система за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS). В изявлението на военното ведомство не оповестяват подробности за районите, които са били атакувани.

Рафинерията "Киришинефтеоргсинтез" на компания "Сургутнефтегаз", една от двете най-големи рафинерии в Русия, бе атакувана с дронове, съобщиха руски официални лица. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко каза, че в района на Кириши са били унищожени три дрона и че паднали отломки са предизвикали пожар. При инцидента няма ранени.

Украинската армия потвърди информацията за атаката срещу рафинерията и посочи, че е нанесла "успешен удар".

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди мащаба на щетите по руското съоръжение.

Рафинерията в Кириши преработва около 17,7 милиона тона суров петрол годишно (около 355 000 барела на ден). Това се равнява на около 6,4% от общото количество петрол в Русия.

Петролната компания в Башкортостан ще запази производителността си въпреки атаката с дронове, каза ръководителят на руската република Радий Хабиров.

През последните седмици САЩ засилиха натиска си върху страните от НАТО да затегнат санкциите си срещу Русия в опит да ограничат приходите на Москва и по този начин да се подпомогне прекратяването на войната в Украйна. Американският президент Доналд Тръмп вчера заяви, че САЩ са готови да наложат нови санкции върху руската енергетика, но само в случай че всички страни от алианса преустановят покупките си на руски петрол.

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

ЕС миналата седмица си постави краен срок за постепенното прекратяване на вноса на руски енергоносители до 2028 г. въпреки натиска на САЩ за по-бързи действия.

Русия днес заяви, че е изстреляла хиперзвукова ракета "Циркон" към Баренцово море в рамките на съвместното военно учение с Беларус "Запад 2025". Освен това е било отработено и поразяването на цели изтребители бомбардировачи Су-34.